В Армении требуют разорвать договоренность с российской компанией

Настроенная против России радикальная партия «Сасна црер» потребовала от властей Армении разорвать договоренность с ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», являющейся дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги».

Партия требует отказаться от услуг российской компании, напомнить российской стороне об условиях концессии и пригласить операторов, которые будут готовы осуществить инвестиции и эксплуатировать дорогу «должным образом».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении партии.

«Российская сторона после начала концессионного управления армянскими железными дорогами ввела только одно существенное изменение - переименовала их в «Южно-Кавказскую железную дорогу». Ей невыгодно сохранять и развивать железную дорогу, поскольку она заинтересована в завершении железнодорожного коридора Иран-Азербайджан-Россия», - отмечается в заявлении партии.

«Из-за отсутствия модернизации железная дорога работает с убытками и стала бременем для бюджета Армении. Ее инфраструктура изношена, из-за чего и происходят аварии, которые становятся все чаще. При этом по дороге перевозятся очень опасные для окружающей среды и людей материалы, а авария может иметь катастрофические последствия», - отмечается в заявлении.

Его авторы указывают, что в случае продолжения подобного Армения полностью потеряет железную дорогу и останется вне крупных проектов региона. В заявлении также отмечаются значение желдороги для обороны и ее незаменимость для переброски вооруженных сил и снаряжения во время войны.

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источник сообщил, что ОАО «РЖД» готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу его дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет железными дорогами в Армении. Позже в пресс-службе Минтранса РФ сообщили ТАСС, что российская сторона прорабатывает все варианты развития ситуации с управлением железными дорогами Армении, вплоть до досрочного разрыва контракта РЖД с армянской стороной.

Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД. В частности, в августе 2018 года в офисе ЮКЖД в Армении провели обыски по подозрению в неуплате налогов на $19 тыс. Позже в следственном комитете (СК) Армении сообщили об уголовном деле против бывшего замминистра транспорта, который якобы скрыл злоупотребления, выявленные во время проверок ЮКЖД. Кроме того, в 2018 году СК начал проверку деятельности компании за 10 лет, проверяя эффективность инвестиций в $226,8 млн. В компании в ответ заявили об ангажированности следствия.

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А.С., Э.Т.