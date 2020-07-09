В Азербайджане отмечают День работников дипломатической службы

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9 июля в Азербайджане отмечается День работников органов дипломатической службы. Соответствующее Распоряжение Президент Ильхам Алиев подписал 24 августа 2007 года.

На официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана размещена публикация по этому случаю.

«Желаем нашим дипломатам успехов в такой славной деятельности, как достойное представление нашей Родины на международной арене», - говорится в ней.

Азербайджанская дипломатия проходила этапы своего становления в процессе упрочения основ и авторитета суверенного государства. И в том, что Азербайджан сегодня занимает достойное место в системе международных отношений, проводит взвешенную внешнеполитическую линию, есть и заслуги азербайджанской дипломатии.

В настоящее время Азербайджан имеет дипломатические отношения со 183 странами. 59 посольств, 5 постоянных представительств при международных организациях и 9 генеральных консульств Азербайджана функционируют за рубежом.

В 2019 году азербайджанская дипломатия отметила 100-летие своего создания - 9 июля 1919 года правительство Азербайджанской Демократической Республики приняло временную инструкцию о секретариате Министерства иностранных дел.

С.Агаева