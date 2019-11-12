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В Баку пропал 15-летний подросток - ФОТО

Сегодня в 09:43 ~ 1 минута на чтение 2142
В Баку пропал 15-летний подросток - ФОТО

В Низаминском районе Баку без вести пропал 15-летний мальчик.

Как сообщает 1news.az, его родные обратились в Управление полиции Низаминского района с заявлением, в котором указали, что их сын Ниязи Гаджиханов (2004 года рождения) 5 ноября вышел из дома в поселке Кешля и не вернулся.

Полиция обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении Ниязи Гаджиханова, позвонить в МВД по номеру «102» или обратиться в Управление полиции Низаминского района Баку, расположенное в поселке «8-й километр» по адресу: улица Ш.Мирзоева, 127. Контактный телефон: 421-02-02.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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