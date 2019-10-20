В Баку прошла акция против насилия в отношении женщин - ФОТО

В воскресенье, 20 октября, группа женщин собралась в центре Баку у памятника Натаван, чтобы выразить протест насилию в отношении женщин.

Участницы акции – несколько десятков женщин, а также группа поддерживающих их мужин, намеревались пройти по улице Низами, держа в руках плакаты.

Однако, поскольку акция не была согласована с городскими властями, полиция пресекла ее проведение. Тем не менее, участницы акции прошли несколько сотен метров с плакатами "Не молчи насилию!", "Нет насилию над женщинами!", "Нет селективным абортам!", "Нет, ранним бракам!", "Не отвергай Стамбульскую конвенцию!".

Как сказала одна из участниц акции, протест был связан с тем, что за 9 месяцев 2019 г. Было зафиксировано 118 случаев бытового насилия, в том числе 32 убийства женщин.

По ее словам, зачастую виновные не несут уголовной ответственности, так как многие воспринимают насилие против женщин как "семейный вопрос".

Отметим, что данный вопрос актуализировался в последние несколько недель на фоне новостей о многочисленных фактах насилия в отношении женщин в Азербайджане.

В начале октября в соцсетях прошла виртуальная акция #leylaucunsusma (не молчи ради Лейлы), после новостей о жестоком убийстве Лейлы Мамедовой, которой муж нанес 25 ножевых ранений на глазах у ребенка.

По словам правозащитницы Кямали Агазаде, только за последний месяц в Азербайджане были убиты 9 женщин, из них 6 – на глазах у детей.

Тема не оставила безучастными и депутатов парламента. Так, в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса, о фактах участившегося насилия против женщин говорила депутат Айтен Мустафаева.

Ситуация накалилась еще больше на фоне скандала в семье заместителя главы Партии Народного Фронта Фуада Гахраманлы. После откровений его дочери, ныне проживающей в Нидерландах, стало известно, что Гахраманлы долгие годы измывался над женой и двумя дочерями, которым помимо всего прочего также наносил физические увечья.

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Однако лидер партии Али Керимли, который все это время был в курсе происходящего, не осудил своего заместителя.

Следует также отметить, что по имеющейся в распоряжении 1news.az информации, правительство уже перешло к действиям – оно намерено в ближайшее время завершить процесс присоединения к Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Соответствующий документ уже находится на рассмотрении в Кабинете министров.

1news.az