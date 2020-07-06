Бакинский отель прокомментировал информацию о нарушении его посетителями карантинного режима – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Отель Hyatt Regency Baku прокомментировал распространенные ранее в соцсетях видеокадры, на которых запечатлено нарушение правил карантинного режима.

Как сообщает 1news.az, менеджер отеля по гигиене и здоровью Рамин Азизов заявил Oxu.аz, что данное видео было снято до объявления жесткого карантинного режима.

«В Hyatt Regency Baku соблюдаются все правила карантинного режима. Эти кадры сделаны во время смягчения этого режима соответствующим решением Оперативного штаба при Кабинете министров.

Ранее мы спросили у Оперштаба, могут ли гости отеля сидеть у бассейна. Нам ответили, что если он находится на территории гостиницы, то гости могут сидеть возле него с соблюдением социальной дистанции. Фото и видео сняты в указанное время.

Как только был объявлен жесткий карантинный режим, мы уведомили гостей, что сидеть у бассейна нельзя. В этом вы можете убедиться, приехав к нам в любое время.

Вчера сотрудники МВД осмотрели Hyatt Regency Baku, и они увидели, что никто вокруг бассейна не сидит, все правила соблюдаются», - отметил Р.Азизов.

Тимур Рзаев

11:43

С утра понедельника, 6 июля, в социальных сетях распространяется очередное видео, свидетельствующее о нарушении жесткого карантинного режима в Баку.

Как сообщает 1news.az, на кадрах, которые были сделаны в отеле Hyatt Regency Baku, как утверждают в соцсетях, в воскресенье, 5 июля, запечатлены отдыхающие возле бассейна люди.

Официальных комментариев по поводу этих кадров от отеля Hyatt Regency Baku пока нет.

Напомним, что ранее, 5 июля, в Интернете распространились кадры отдыха людей возле бассейна в отеле Fairmont Baku. После этого сотрудники полиции задержали нарушителей карантинного режима.

Тимур Рзаев

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