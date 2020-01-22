В Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана и Президента Польши - ФОТО

22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече были обсуждены вопросы развития связей между нашими странами, состоялся обмен мнениями об изучении возможностей сотрудничества в нефтегазовом секторе, а также о текущей геополитической ситуации в регионе и мире.

В ходе беседы была подчеркнута важность участия и Азербайджана в предстоящей в июне этого года в Таллине Инициативе трех морей, обсуждены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Вышеградской группы и Движения неприсоединения.

1news.az