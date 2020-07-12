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В Кюрдамире отец убил сына из ружья

Сегодня в 11:55 ~ 1 минута на чтение 112
В Кюрдамире отец убил сына из ружья
В Кюрдамирском районе было совершено убийство.
 
Инцидент произошел в селе Хырдапай.
 
Так, житель села 61-летний Мазахир Хейбат оглы Шамиев убил своего сына, 35-летнего Элькяна Шамиева.
 
По предварительным данным, между подозреваемым и его сыном возник конфликт. В ярости мужчина выстрелил в Э.Шамиева из своего ружья.
 
К инциденту были привлечены сотрудники правоохранительных органов Кюрдамирского района.
 
Факт расследуется районной прокуратурой.
 
Следует отметить, что убитый Элькян Шамиев, ранее был судим.
 
ИСТОЧНИК: REPORT.AZ

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