Ведущая ATV: «Утро началось со слов мамы «Я больше не могу дышать…» - ФОТО  

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Ведущая новостей на телеканале ATV Первин Аскерли рассказала в Facebook о том, что ее мама заразилась коронавирусом, с которым борется в домашних условиях.

«Утро началось со слов мамы «Я больше не могу дышать…». Мама борется с COVID-19, вот уже который день проходит лечение дома. Просыпается и засыпает мама при помощи ингаляционного аппарата, но, несмотря на это, у нее проблемы с дыханием, которое ее пытает…

И если вы все еще не верите, то, наконец-то, поверьте. Моя родная мама в данный момент борется за жизнь, дай ей Бог здоровья. Да, в большинстве переносят болезнь на ногах, но есть люди, которые борются с самыми серьезными симптомами этой болезни. В лучшем случае постоянные осложнения. Язык не поворачивается сказать о худшем случае, но, увы, уже желания не имеют значение», – пишет П.Аскерли на своей странице в социальной сети Facebook, подчеркивая, что нельзя оставаться безразличными к здоровью и окружающим, так как это может стать концом.