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ВМС Азербайджана проводят тактические учения

Сегодня в 17:21 ~ 1 минута на чтение 224
ВМС Азербайджана проводят тактические учения

Военно-морские сила (ВМС) проводят тактические учения по защите энергетической инфраструктуры в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, целью учений, проводимых для отработки вопросов по планированию и ведению боевых операций при взаимодействии корабельных тактических групп, является организация совместных действий в составе корабельных соединений.

В ходе учений совершенствуются умения командиров и штабов управлять силами, проверяется готовность корабельных соединений к выполнению боевых задач.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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