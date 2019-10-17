ВМС Азербайджана проводят тактические учения

Военно-морские сила (ВМС) проводят тактические учения по защите энергетической инфраструктуры в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, целью учений, проводимых для отработки вопросов по планированию и ведению боевых операций при взаимодействии корабельных тактических групп, является организация совместных действий в составе корабельных соединений.

В ходе учений совершенствуются умения командиров и штабов управлять силами, проверяется готовность корабельных соединений к выполнению боевых задач.

Эльшан Рустамов, Г.Р.