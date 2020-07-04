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«Территориальная целостность Азербайджана представляет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны».

Ильхам Алиев

Необоснованные мысли, озвученные руководством Армении в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, не отражают исторической реальности и подлинной сути конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вескими фактами доказал это в ходе своих выступлений 3 октября 2019 года на XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в городе Сочи Российской Федерации и 11 октября того же года на заседании Совета глав государств СНГ в ограниченном составе. А во время панельных обсуждений в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля 2020 года в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, а также на Саммите стран Восточного партнерства, проведенном 18 июня в формате видеоконференции, Президент Ильхам Алиев разоблачил проводимую Арменией фашистскую идеологию, политику этнической чистки, государственного терроризма и захватническую политику против Азербайджана, преподнеся премьер-министру Армении настоящий урок по международному праву и истории.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Азертадж», этому посвящена статья профессора Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктора политических наук Эльчина Ахмедова под заголовком «Восстановление территориальной целостности и доведение до мира правды о Карабахе – основной приоритет во внешней политике Азербайджана», которую мы представляем вашему вниманию.

«Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, отметив 25 июня на открытии Н-ской воинской части Министерства обороны, что Азербайджан в настоящее время является ни от кого не зависящей страной, рассчитывающей на собственные силы, в мировом масштабе, подчеркнул, что мы живем в условиях войны и видим одновременно, что силовой фактор сегодня выходит на первый план в мире, международной плоскости. С сожалением констатировав грубое нарушение норм международного права, их несоблюдение, Президент Ильхам Алиев заявил, что сегодня в международных отношениях преобладает принцип «кто силен, тот и прав». Мы видим, наблюдаем это, и в соответствии с этим должны предпринимать действия, так как необходимо считаться с реальной ситуацией.

Одновременно Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что международные организации особо отмечают принцип территориальной целостности, в том числе многие мировые лидеры в своих выступлениях на последнем Саммите Восточного партнерства Европейского союза внесли ясность в данный вопрос. Было отмечено, что принцип территориальной целостности преобладает над принципом самоопределения народов, и пусть никто в этом не сомневается. Что касается Армении и нагорно-карабахского вопроса, то принцип самоопределения не действует, так как армянский народ однажды уже самоопределился, у него есть армянское государство, хотя и созданное на азербайджанских землях, и мы никак не можем позволить создать на азербайджанской земле второе армянское государство: «Однако хочу повторить, что принцип территориальной целостности сегодня преобладает. Поэтому наша позиция совершенна с точки зрения международного права и исторической справедливости. Конечно, конфликт должен быть урегулирован именно на основе данных принципов. Но как я уже сказал, силовой фактор выходит на первый план в мире, и нам необходимо преумножить эту силу и решить вопрос любым путем».

Вместе с тем, Президент Ильхам Алиев, констатировав в рамках международных мероприятий, что сегодня армяне проводят политику незаконного расселения на оккупированных землях, сказал, что мы поднимаем и будем поднимать данный вопрос в рамках последнего Саммита Восточного партнерства, а также во всех международных организациях: «…Незаконному расселению следует положить конец. Мы призываем к этому международную общественность. Мы хотим, чтобы сопредседатели Минской группы обратили на этот вопрос особое внимание, с тем чтобы незаконное расселение прекратилось, так как политика Армении заключается именно в этом. Они переименовали наши города. Сначала на территории нынешней Армении, а сейчас - в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах. Проложили там новые «границы», уничтожили наше историческое прошлое, мечети, пытаются арменизировать наши исторические памятники, земли. В настоящее время они хотят осуществить незаконное расселение, однако сталкиваются с трудностями из-за нехватки человеческих ресурсов. И все равно стремятся к этому в результате диаспорской деятельности». Глава государства подчеркнул, что Азербайджан не допустит этого, пусть каждый знает об этом, мы прочно стоим на нашей позиции в связи с конфликтом и ни на шаг не отступим.

Важно отметить, что подлинная суть чудовищного Ходжалинского геноцида, произошедшего на глазах всего мира, была раскрыта лишь после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году к политической власти, в феврале 1994 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал Ходжалинскому геноциду политико-правовую оценку. Кроме того, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года Указом, связанным с геноцидом, который на протяжении истории учинялся против азербайджанцев, 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

Указ общенационального лидера «О массовой депортации азербайджанцев с историко-этнических земель на территории Армянской ССР в 1948-1953 годах» от 18 декабря 1997 года представляет важное значение с точки зрения всестороннего исследования депортации азербайджанцев с территории Армянской ССР, дачи политико-правовой оценки данному преступлению и доведения его до международной общественности. Эти указы имеют значение не только с точки зрения изучения кровавых страниц нашей истории и запечатления их в памяти, но и разоблачения армянского национализма и терроризма.

Глава государства Ильхам Алиев, заявив всему миру, что территориальная целостность Азербайджана представляет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны, подчеркнул, что без урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то есть вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских земель в регионе невозможно никакое позитивное продвижение, а также отметил, что Азербайджан до конца будет бороться за свои национальные интересы. Констатировав одновременно, что справедливость в этой борьбе находится на стороне Азербайджана, Президент Ильхам Алиев заявил миру, что Азербайджан и впредь не отступит от своей принципиальной позиции ни в переговорном процессе, ни в других происходящих в регионе процессах.

3 июня в ходе поездки в Тертерский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз довел до внимания необоснованные территориальные притязания Армении и целенаправленное переселение армян на Южный Кавказ, в частности, азербайджанские земли, в начале XIX столетия: «Территория нынешней Республики Армения – древняя азербайджанская земля. Это факт, исторический факт. Не надо далеко ходить. Достаточно взглянуть на карты, изданные царской Россией в начале ХХ века. Каждый увидит, что, можно сказать, абсолютное большинство топонимов на всей территории нынешней Армении имеет азербайджанское происхождение. Прошу наших ученых опубликовать это, чтобы каждый увидел».

Подчеркнув, что историческая правда должна быть доведена до всех международных организаций, глава государства Ильхам Алиев сказал: «…Об этом надо говорить, привезти эти карты. Необходимо привезти карты наших нынешних оккупированных земель. Ознакомить с ними все международные организации, работающих там представителей. Одновременно в ходе встреч с представителями парламентов мусульманских стран непременно следует показать фотоснимки разрушенных армянами наших мечетей. Я делаю это. Показываю данные снимки лидерам многих мусульманских стран».

Выступая несколько лет назад - 9 ноября 2015 года на церемонии, посвященной 70-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана, Президент Ильхам Алиев отметил, что необходимо более полно представлять в мировом масштабе нашу историю, эти реалии. Глава государства подчеркнул, что армяне пытаются исказить историю Азербайджана и, пользуясь возможностями диаспоры, порой добиваются этого: «Армянские «ученые» на основе лжи и домыслов публикуют книги, проводят презентации связанных, в частности, с историей региона, Южного Кавказа. Конечно, наша история – наше большое достояние. Она свидетельствует о том, что азербайджанцы веками жили на этой земле. История нынешней Армении создана на азербайджанских землях. Азербайджанцы составляли 70-80 процентов населения Иреванского ханства».

В настоящее время обеспечение территориальной целостности нашей страны, а также доведение до мира подлинных реалий о Карабахе, разоблачение агрессивной политики Армении намечены как одно из основных направлений внешней политики Азербайджана. В результате успешной внешней политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева ряд международных организаций в своих документах указал Армению как государство-агрессор. Предприняты планомерные шаги по доведению до мира, распространения на международной арене правды о Ходжалы, а также дачи объективной оценки этому геноциду.

Одновременно следует отметить, что работа, проводимая Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой, заслуживает очень большого одобрения. Так, Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджана, осуществляет системную и последовательную деятельность, направленную на доведение до мира фактов о Ходжалинском геноциде, являющимся одной из самых страшных трагедий человечества. Работа, проводимая с целью признания Ходжалинского геноцида и дачи ему политической оценки, приносит уже более серьезные результаты, данный процесс продолжает расширяться.

Роль Фонда Гейдара Алиева в деле пропаганды Азербайджана в мировом сообществе, в частности, объективного и обстоятельного доведения до него правды о Карабахе, заслуживает самой высокой оценки. Следует также особо отметить значение книг, изданных Фондом на различных языках для пропаганды реалий, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом в мировом масштабе. Адресованный в последние годы мировой общественности сборник «Карабахские реалии» состоит из брошюр «Сведения об истории Карабаха», «Начало карабахского конфликта», «Ходжалинский геноцид», «Последствия армянской агрессии против Азербайджана», «Деятельность армянских террористических организаций против Азербайджана». Электронные варианты сборника были розданы на церемониях почтения памяти жертв геноцида, проведенных в 15 государствах Европы в 2007 году в связи 15-летием кровавого геноцида, дипломатическому корпусу зарубежных стран, международным организациям, средствам массовой информации, известным общественно-политическим деятелям. Эта агитационная кампания, проводимая со ссылкой на реальные факты, веские доказательства, фотодокументы, довела до десятков тысяч европейцев правду о Карабахе, подлинными реалиями, связанными с Ходжалинским геноцидом, агрессивной захватнической политикой, проводимой Арменией против нашей страны. В книге «Война и наши историко-культурные памятники», вышедшей с «Предисловием» Мехрибан ханум Алиевой, представлена подробная информация о разрушенных врагом историко-архитектурных памятниках на оккупированных Арменией территориях Азербайджана – Ханкенди, Ходжалы, Шуше, Лачине, Кяльбаджаре, Агдаме, Губадлы, Физули и других районах.

Фонд, придающий особое значение доведению до международной общественности правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, начиная с 2007 года проводит в ряде крупных городов мира акции, связанные с годовщиной Ходжалы. На акциях демонстрируются фильм «Ходжалинский геноцид», фотоснимки, отражающие злодеяния армян в Ходжалы, материалы о Ходжалинской трагедии, опубликованные в различные годы во влиятельных изданиях зарубежных стран, сборник «Карабахские реалии» и книга «Война против Азербайджана: под прицелом культурное наследие».

Одновременно продолжением работы по доведению до международного сообщества этих реалий являются организованная 26 февраля 2007 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Брюсселе фотовыставка и выставка детских рисунков под названием «Жертвы агрессии». Кроме того, очень важной явилась научная конференция под названием «Ходжалинский геноцид и правда о событиях 1915 года», проведенная 14 февраля 2008 года в Берлине для доведения Ходжалинской трагедии до международной общественности. В то время были предприняты устойчивые шаги в направлении до мира, распространения в международном сообществе правды о Ходжалы, а также дачи объективной оценки этому геноциду, на основе подготовленных Фондом агитационных материалов был осуществлен цикл мероприятий, в феврале 2012 года по инициативе Фонда в столице Боснии и Герцеговины Сараево воздвигнут памятник жертвам геноцидов, учиненных в Сребренице и городе Ходжалы Нагорного Карабаха.

В настоящее время мероприятия, в широком масштабе организуемые Фондом Гейдара Алиева в отдельных странах и направленные на распространение правды о геноциде, успешно продолжается представительством в Российской Федерации в рамках Молодежного форума Организации исламской конференции (ныне Организации исламского сотрудничества).

8 мая 2008 года в годовщину оккупации Шуши по инициативе главного координатора Молодежного форума Организации исламского сотрудничества по межкультурному диалогу Лейлы ханум Алиевой была учреждена кампания «Справедливость к Ходжалы!», которая начала действовать с февраля 2009 года. Свой вклад в настоящее время в это дело вносит также международная информационная и агитационная кампания «Справедливость к Ходжалы!», направленная на признание миром трагедии на моральном и политико-правовом уровне и успешно продолжающаяся в различных странах с участием сотен волонтеров. А в июле 2009 года в результате соглашения, подписанного между Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества и ИСЕСКО, была достигнута договоренность о включении сведений о Ходжалинской трагедии в учебники истории стран ОИС.

Инициатива вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой о проведении мероприятий, связанных с Ходжалинским геноцидом, в более широком масштабе, получила поддержку в ряде стран на государственном уровне. На состоявшейся 31 января 2010 года в столице Уганды Кампале VI сессии Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества с участием глав парламентских делегаций 51 страны по инициативе Фонда была подписана резолюция «О сотрудничестве между Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества и Парламентским союзом Организации исламского сотрудничества». Это – первый документ, признающий Ходжалинскую трагедию как преступление против человечности. Это явилось результатом деятельности, осуществляемой с 2009 года международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», выдвинутой главным координатором Молодежного форума Организации исламского сотрудничества по межкультурному диалогу Лейлой ханум Алиевой. Если учесть, что Парламентский союз ОИС объединяет в своих рядах четверть парламентов мира и является крупнейшей межпарламентской международной структурой. Одновременно Парламентский союз Организации исламского сотрудничества признал данный факт, как геноцид и преступление против человечности, призвал государства-участников дать этой трагедии соответствующую политико-правовую оценку.

В последние годы работа, направленная на признание Ходжалинского геноцида и дачу резне политико-правовой оценки, приносит более серьезные результаты. Законодательные органы более 20 штатов США и около 15 стран уже приняли резолюции о признании Ходжалинской трагедии как акта геноцида и преступления против человечности. В настоящее время признание государствами мира Ходжалинской трагедии как геноцида, дача законодательными органами отдельных стран объективной оценки резне остаются исторической необходимостью.

С целью доведения до международной общественности правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, намеченного как один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана, постоянно предпринимаются важные шаги. 18 февраля 2016 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева в городе Ватерлоо Королевства Бельгия состоялось открытие памятника выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, а на постаменте памятника приведена информация о том, что Хуршидбану Натаван является карабахской принцессой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева в рамках рабочего визита в Бельгию в феврале 2017 года посетили памятник Хуршидбану Натаван. Следует отметить, что памятник Хуршидбану Натаван, подвергшийся в марте 2020 года армянскому вандализму, включен в список охраняемых исторических памятников города Ватерлоо. Недавно в бельгийском городе Ватерлоо состоялось повторное открытие полностью восстановленного памятника выдающейся азербайджанской поэтессе, карабахской принцессе Хуршидбану Натаван.

Глава государства Ильхам Алиев, еще раз привлекая внимание к вопросу доведения до мира правды о Карабахе, в своем выступлении 3 июня 2016 года на состоявшемся в Баку IV съезде азербайджанцев мира сказал, что Азербайджан известен в мировом масштабе как надежный партнер, достойная страна, что у нас нет никаких проблем ни с одной страной, кроме Армении. Известно, что диаспорские организации Армении формировались десятилетиями, различными путями они влияют на ведущие медиаструктуры мира и представлены там. За подавляющим большинством статей, очерняющих Азербайджан, искажающих азербайджанские реалии, видны армянские уши.

Президент Ильхам Алиев отметил, что нам необходимо еще более усовершенствовать работу в этом направлении, в первую очередь, взаимодействовать с иностранными медиа, постараться, чтобы азербайджанские журналисты были представлены в различных медиаорганах: «Они будут защищать свою Родину. Они будут доводить правду, так как XXI век – век информации. Сегодня информационные войны существуют уже как инструмент, как оружие». Глава государства подчеркнул необходимость проведения обсуждений, составления программ по принятию соответствующих мер для доведения азербайджанских реалий до различных стран: «Если азербайджанское государство в той или иной форме может оказать свою поддержку в этом деле, мы готовы. Главное, чтобы мы делали это планомерно. Это, возможно, должно стать вопросом номер 1 во всех странах, где функционируют диаспорские организации Азербайджана. Конечно, необходимо широко информировать мировую общественность об азербайджанских реалиях. Как государство, мы готовы к этому. Но многое зависит от диаспорских организаций. В частности, мы видим это в информационном обеспечении, связанном с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».

Одновременно Президент отметил необходимость прочных связей между диаспорскими организациями и посольствами, которые следует укреплять, в том числе должно стать больше представителей азербайджанской диаспоры в государственных, правительственных, законодательных органах зарубежных стран.

В настоящее время в процессе организационного становления азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, осуществляется руководство поручениями и рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева, принципами его государственной политики, национальными интересами Азербайджана, Государственный комитет по работе с диаспорой в целях достижения качественно нового уровня данного процесса с использованием опыта других народов, известных своими достижениями в области диаспорского строительства, наряду с историческими и региональными факторами, одновременно осуществляет более широкую деятельность с учетом политических реалий, а также перспектив деятельности учрежденных общин. Общая стратегия комитета в последние 2 года, опирающаяся на критерии организационного становления, пропаганды и просветительства, несомненно является важным вкладом в большую работу, проводимую Азербайджанским государством в области консолидации азербайджанцев мира на новых платформах.

На современном этапе к основным условиям азербайджанства, как национальной идеологии, относятся: историческое обоснование, просветительство, организационное становление и направление. В этом контексте основная цель, которую ставит перед собой каждая диаспорская организация, заключается в пропаганде интересов своей страны в системе международных отношений, реализации продуманной стратегии идеологической деятельности и получении конкретных результатов путем налаживания широких связей в общественной, политической и культурной сфере.

Цель созданного при Государственном комитете Фонда поддержки азербайджанской диаспоры заключается в оказании финансовой поддержки нашим диаспорским организациям в мире. Одновременно созданы 11 координационных советов, служащих организационного становлению диаспоры в зарубежных странах, они охватывают в целом 29 стран. Для учреждения советов в США и Турции создана рабочая группа, работа в этом направлении продолжается в соответствии со «Стратегической дорожной картой». Кроме того, очень важное значение представляют призывающая азербайджанцев мира к объединению концепция единства «Родина не далеко», в частности, для проживающих в мире азербайджанцев из Иревана, Борчалы, Южного Азербайджана, а также впервые созданная инфографическая карта диаспоры, предоставленная в свободное пользование. В настоящее время на карте размещена информация о 538 организациях из 48 стран.

Надо отметить, что один из вопросов, которому руководство Государственного комитета придает важное значение, связан с укреплением связей с диаспорскими организациями других народов, а также формированием лобби. В последние годы на уровне как государственных, так и неправительственных организаций принят ряд важных мер, направленных на развитие сотрудничества между азербайджанскими и турецкими диаспорскими организациями, функционирующими в зарубежных странах, азербайджанским общинам рекомендовано активно участвовать в мероприятиях, организуемых турецкой диаспорой. Привлекает внимание то, что главы государств Азербайджана и Турции своей общественно-политической деятельностью в данном направлении также всегда выступают с единой платформы, с тем чтобы проводимые мероприятия были более успешными, а отношения между диаспорами – долговечными. Активизация усилий в области осуществления задач, предусмотренных в «Стратегии взаимодействия азербайджанских и турецких диаспорских организаций», постепенное укрепление связей между нашими диаспорами, в особенности их выступление с единой платформы служат наглядным примером того, что оба государства всегда находятся рядом друг с другом.

Следует особо отметить, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по инициативе президента Фонда Мехрибан ханум Алиевой в ряде стран уже стали функционировать Дома Азербайджана и азербайджанские школы «Карабах». Кроме того, Государственный комитет принимает соответствующие меры для обеспечения активного участия азербайджанцев в общественно-политической жизни стран, где они проживают, а также готовит документы, определяющие идеологические основы данного процесса, и продолжает работу по организации акций протеста, фото- и художественных выставок, научно-практических конференций с целью обеспечения доведения до мировой общественности фактов о терроре и актах геноцида, совершенных против азербайджанского народа, обеспечивает демонстрацию фильмов об этом по зарубежным телеканалам, что является важным вкладом в политику, проводимую нашим государством в этой области.

В этом контексте проведение общеевропейских карабахских митингов является важным шагом в деле консолидации азербайджанцев, проживающих за рубежом, в области защиты национальных интересов нашей страны, в частности, доведения до мира правды о Карабахе. Проведенный 22 февраля 2020 года при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой многочисленный Общеевропейский карабахский митинг, посвященный 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, в самом центре столицы Германии – на площади перед Бранденбургскими воротами – мобилизовал азербайджанцев Европы в этом судьбоносном вопросе. На представляющем важное значение митинге, состоявшемся по инициативе диаспорских организаций 30 стран мира, с участием также наших соотечественников, проживающих в США и Канаде, наши земляки из ФРГ, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Испании, Италии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, Австрии, Швейцарии, Франции, Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Великобритании, Украины, Молдовы, Грузии и Турции с большими транспарантами со словами «Карабах – это Азербайджан!», «Нет террору и оккупации!», «Требуем суда над палачами ходжалинских детей!», «Армения должна положить конец оккупации Карабаха!», «Нет оккупации!», «Карабах – земля наших предков!» еще раз довели до внимания европейской общественности захватническую политику Армении.

В настоящее время разоблачение агрессивной политики Армении, а также более полное, объективное доведение со ссылкой на реальные факты и источники правды о Карабахе как до азербайджанской, так и мировой общественности представляется чрезвычайно важным. В этом контексте следует осуществлять координированную деятельность для разоблачения агрессивной политики, проводимой армянами на Южном Кавказе, армянской пропаганды. Одновременно мы не должны забывать поставленную Президентом Ильхамом Алиевым перед азербайджанской интеллигенцией, дипломатами и общественностью и неоднократно подчеркнутую им миссию – наступательную дипломатию, необходимо добиться разоблачения во всем мире агрессивной политики Армении, героизирующей фашизм и поддерживающей терроризм на государственном уровне. Цель заключается в формировании у нынешнего и грядущего поколений твердой национальной памяти о геноциде, совершенном армянами против нашего народа в последние два столетия, стремлении к тому, чтобы подобное больше не повторилось, достижении дачи политической и правовой оценки этим трагедиям во всем мире, устранения их тяжелых последствий и восстановления территориальной целостности нашей страны», - подчеркнул в своей статье профессор, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

Тимур Рзаев