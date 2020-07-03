Войска МЧС и Госпогранслужбы привлечены к контролю над соблюдением карантина

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Воинские подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана и Гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям АР привлечены к контролю над соблюдением требований особого карантинного режима на территории республики.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, для помощи сотрудникам МВД, патрулирующим территорию, личный состав ряда подразделений Госпогранслужбы и МЧС привлечен к несению службы на определенных территориях.

«Около 4 месяцев сотрудники полиции и Внутренних войск МВД контролируют соблюдение требований особого карантинного режима без отпусков и выходных. Поэтому им на помощь пришел личный состав подразделений Министерства обороны, Государственной пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям АР.

Пользуясь случаем, МВД выражает глубокую признательность всем структурам и гражданам за помощь в столь трудном, но почетном деле», - подчеркнули в МВД Азербайджана.

Тимур Рзаев

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