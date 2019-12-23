Встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции пройдет сегодня в Тбилиси

Очередная, восьмая по счету, встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии Давида Залкалиани, Мевлюта Чавушоглу и Эльмара Мамедъярова пройдет в Тбилиси в понедельник, 23 декабря, говорится в сообщении МИД Грузии.

В ходе шестой по счету трехсторонней встречи первых дипломатов планируется обсуждение вопросов региональной повестки, сотрудничества между Грузией, Турцией и Азербайджаном, а также реализуемых этими странами проектов.

Среди обсуждаемых тем будут вопросы политики, экономики, энергетики, транспорта и гуманитарной сферы.

На встрече министры обсудят трехсторонний формат плана действий на 2020–2022 годы, в котором будут рассмотрены конкретные мероприятия отраслевых учреждений трех стран.

В ходе визита главы МИД Азербайджана и Турции встретятся с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, Мамедъяров проведет переговоры с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Впервые трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции прошла 8 июня 2012 года, тогда была подписана Трабзонская декларация, подразумевающая сотрудничество между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды. С тех пор встречи регулярно проводятся два раза в год.

Встреча должна была пройти в Тбилиси еще 16 октября, но по просьбе турецкой стороны была отложена.

Предыдущая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября 2018 года в Стамбуле.

sputnik-georgia.ru