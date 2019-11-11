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Землетрясение в Иране ощущалось в Азербайджане

Сегодня в 15:00 ~ 1 минута на чтение 100
Землетрясение в Иране ощущалось в Азербайджане

11 ноября в 04:58 по местному времени в 83 километрах к юго-западу от Нахчыванской станции на территории Ирана произошло землетрясение.

Как сообщает Азертадж, в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана отметили, что землетрясение магнитудой 4,4 слабо ощущалось в Джульфинском и Ордубадском районах Нахчыванской Автономной Республики.

Отметим, что 8 ноября произошедшее в Иране, в провинции Восточный Азербайджан землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось и в приграничных районах Азербайджана – Астаре, Лерике, Лянкяране, Ярдымлы, Масаллы, Ордубаде и Джульфе.

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