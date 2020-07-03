В Шеки ведут уборку продовольственной пшеницы

~ 3 минуты на чтение 202

На календаре хлеборобов июль, жатва зерновых культур продолжается ускоренными темпами, на счету механизаторов каждый погожий день.

Они стараются скосить нивы в срок и без потерь. Такая задача стоит перед каждым комбайнером страны.

По сведениям, полученным из Министерства сельского хозяйства республики, на конец июня по стране скошено 60 процентов нивы, завершена жатва ячменя на Аранской равнине, а комбайны поднялись в горы Ярдымлинского района, где они впервые в республике вышли на жатву колосовых в горных условиях, приспособленные для этого. Во многих регионах успешно ведется жатва полей пшеницы.

Шеки по праву считается главной житницей республики. Здесь ежегодно с полей собирают обильные урожаи ячменя и пшеницы в объемах 230 и более тысяч тонн отборного зерна. Осенью прошлого года хлеборобы заложили основу будущего урожая на площади в 47 тыс. гектаров. Молодые растения дали хорошие всходы и пошли в рост. На протяжении всего вегетативного периода хлеборобы по рекомендациям ученых-аграриев ухаживали за посевами, вовремя проводили агротехнические мероприятия и вырастили добротный урожай ячменя и пшеницы.

«На нивах площадью свыше 30 тыс. гектаров комбайнеры убрали урожай, заготовив 97 тыс. тонн отборного зерна, что составляет свыше 30 центнеров продукции», — говорит специалист Сахиб Абдулгамидов.

В текущем году жатва нового урожая началась на площади в 67.384 га нивы. Завершив жатву на ячменных полях, комбайнеры уже ведут уборку продовольственной пшеницы. Механизаторам района предстоит убрать новый урожай пшеницы с площади 42.850 гектаров. Комбайнеры зафиксировали урожайность нивы в среднем — 32 центнера с гектара. Однако она намного выше в других хозяйствах района. Возьмем, к примеру, нивы фермера Джумы Мусаева.

— У меня семеноводческое хозяйство, — говорит фермер. Земельный участок охватывает 150 гектаров. Все участки засеял перспективными сортами — «Грон» и «Алексеевка», завезенными из России. Урожайность каждой нивы рассчитана на 40-47 центнеров с единицы площади.

Следует отметить, что фермер успешно скосил ячмень сорта «Гарабаг-23» на участке размером в 138 гектаров с урожайностью 47 центнеров на круг. Скосили своевременно, без потерь.

— В хлеборобских хозяйствах района 70—80 процентов нивы размещены на горной богаре, — говорит Талят Мехтиев, начальник защиты растений Шекинского района. И поэтому фермеры района применительно к условиям имеющегося земледелия выращивают сорта зерновых культур, приспособленных к неорошаемому земледелию.

Урожайность здесь достигается за счет хорошей организации и правильного ухода за нивой, грамотного проведения всех агротехнических мероприятий, борьбы с сорняками, грызунами и другими сельхозвредителями, болезнями ржавчины, которую провели на нивах свыше 9 тыс. гектаров.

Сейчас фермеры вступили во второй этап жатвы. На полях развернулась битва за новый урожай продовольственной пшеницы. На уборку нового урожая в Шеки привлечено 125 мощных комбайнов, а в целом по республике — 1694 уборочных машины. Благодаря усилиям комбайнеров 60 процентов озимых культур успешно скошены, а заготовленное зерно хранится на элеваторах и хранилищах фермеров.

Зейтулла ДЖАББАРОВ