Жители Товуза с аплодисментами встретили тела погибших в бою азербайджанских военнослужащих - ВИДЕО

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Сегодня десятки людей собрались в Товузском районе, чтобы встретить азербайджанских военнослужащих, которые погибли при отражении нападения противника.

12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В министерстве обороны Азербайджана сообщили, что военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

Источник: Trend