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​​​​​​​Несомненный успех COP29 в Баку и полное фиаско политики Макрона

First News Media22:20 - 29 / 11 / 2024
​​​​​​​Несомненный успех COP29 в Баку и полное фиаско политики Макрона

Прошедшая в Баку COP29 стала важной вехой в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, но для Франции и ее президента Эммануэля Макрона она обернулась полным дипломатическим фиаско.

Несмотря на усилия президента Франции по организации бойкота мероприятия в Европе и Африке и попытки воспрепятствовать консенсусу, на конференции была достигнута договоренность, получившая название «Бакинский прорыв».

И, как стало известно из дипломатических источников, успех COP29 вызвал крайнее недовольство у Макрона, поставившего перед французскими переговорщиками задачу не допустить консенсуса и положительного результата на климатической конференции в Баку. То есть в то время как лидеры многих стран ставили перед своими делегациями цель по достижению глобальных климатических соглашений, стратегия Макрона была диаметрально противоположной.

Еще в преддверии конференции Франция предприняла серьезные дипломатические усилия по достижению бойкота COP29, особенно в Европе и на Африканском континенте. И если в ЕС Макрон смог «продвигать» неприезд в Баку председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, то Африка на поводу у Макрона не пошла и была максимально широко представлена на COP29. Это продемонстрировало, что страны с менее развитой экономикой готовы поддерживать глобальные климатические инициативы, даже если это означает отступление от традиционной позиции Франции.

Затем Макрон активно стремился сорвать подписание соглашения, которое, по его мнению, «ущемляло интересы Франции». И делал это оказывая дипломатическое давление на союзников среди ключевых европейских стран и африканских государств, что должно было отразиться и на других странах, в частности, на Китае, США и Великобритании. Однако и эта тактика не принесла желаемого результата. И США, и Великобритания, и Китай активно поддержали «Бакинский прорыв», поскольку соглашение учитывает интересы крупнейших экономик и представляет собой важный шаг к глобальному снижению выбросов углерода.

Макрона сильно подвела и сама французская делегация, точнее, недостаток единства и координации внутри нее. Он столкнулся с проблемой дисгармонии в команде, где экологи, экономисты и политические советники не всегда могли прийти к общему мнению о том, как действовать на переговорах.

Неудача на COP29 продемонстрировала полную провальность французской внешней политики, поставила под сомнение лидерство Франции в глобальной борьбе с изменениями климата и выявила ограниченность подхода Макрона, ориентированного на давление и бойкот. Столкновение с реальностью показало, что не всегда можно добиться своих целей с помощью дипломатических манипуляций и активного блокирования консенсуса.

Следует отметить, что поражение на COP29 отразилось на международном имидже Парижа, еще больше - самого Макрона, ослабив его политическое положение внутри страны, да еще и в преддверии выборов. И во Франции уже требуют отставки Макрона, чья внешняя и внутренняя политика очень громко и явственно трещит по всем швам.

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