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Участники Международной парламентской конференции посетили Ходжалы - ФОТО

First News Media19:35 - Сегодня
Участники Международной парламентской конференции посетили Ходжалы - ФОТО

После города Ханкенди участники Международной парламентской конференции «Парламентаризм: традиции и перспективы» прибыли в Ходжалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гости были проинформированы о зверствах, совершенных здесь армянами, более чем тридцатилетней оккупации города, обеспечении суверенитета страны в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджанской армией в сентябре 2023 года, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Ходжалы строительно-восстановительных работах.

Было сообщено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении напали на город Ходжалы, совершив геноцид против азербайджанцев. Город был разрушен и разграблен, с особой жестокостью были убиты 613 человек, из них 106 – женщины, 63 – дети, 70 – пожилые люди. Полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей – одного родителя. Тяжело ранены 487 человек, в том числе 76 детей, 1275 человек взяты в заложники. О судьбе 150 заложников до сих пор ничего неизвестно. Тридцать два года наш народ несет в своем сердце боль от этого кровавого преступления.

Сегодня город Ходжалы восстанавливается. Как и все освобожденные от оккупации территории Азербайджана, в Ходжалы ведутся масштабные строительно-восстановительные работы. Жители Ходжалы, когда-то изгнанные из своего края, уже вернулись в родной город.

Делегацию сопровождают вице-спикер Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, председатели парламентских комитетов Ахлиман Амирасланов, Самед Сеидов, Полад Бюльбюльоглу, депутат Турал Гянджалиев, избранный в Милли Меджлис от города Ханкенди, и другие официальные лица.

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