Сирийский расклад и возможности влияния на Азербайджан – Взгляд Фикрета Садыхова

В эти дни внимание всего мира приковано к Сирии, где свергнут режим, правивший страной 61 год и ввергший ее в хаос гражданской войны в 2011 году.

С заключением в марте 2020 года перемирия при посредничестве России и Турции, в стране наблюдалось относительное затишье и боестолкновения носили локальный характер.

Однако с конца этого ноября ситуация получила неожиданное развитие, причем с почти предельной скоростью – начиная с 27-го числа, менее чем за 2 недели объединенным силам вооруженной оппозиции, начавшим совместное наступление с северо-запада страны, удалось вытеснить правительственные силы из ключевых населенных пунктов и взять под контроль стратегические города: Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс. Уже 8 декабря повстанческая коалиция, возглавляемая группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), вошла в столицу Дамаск и объявила о свержении режима партии «Баас» и ее лидера Башара Асада.

Сам президент Асад с семьей вылетел из столицы в ночь на 8 декабря, к вечеру появились сообщения о предоставлении ему убежища в России.

Премьер-министр Сирии Гази аль-Джаляли, оставшийся в Дамаске, заявил о готовности к любым шагам по передаче власти и призвал к проведению в стране выборов.

Каким может быть дальнейшее развитие событий, насколько они способны изменить расклад сил в регионе и могут ли оказать какое-либо влияние на не такой уж далекий Южный Кавказ – выразить свое мнение на эту тему мы попросили профессора Западно-Каспийского университета, политолога Фикрета Садыхова, который много лет осуществлял дипломатическую миссию на Ближнем Востоке.

- Сейчас, после того как режим Башара Асада пал, его судьба, о которой так много пишут в наших СМИ, нас абсолютно не должна волновать. Это - уже битая фигура. Главный вопрос, который интересует сегодня мировое сообщество - это судьба самой Сирии, того, как там будет развиваться ситуация, какие политические силы придут к власти и как поделят между собой власть.

Договориться, конечно, будет очень сложно. До сегодняшнего дня их объединяло стремление устранить Башара Асада, прийти к власти и сменить режим. Но мы знаем и о том, что в этом процессе участвуют самые разные политические силы, поддерживаемые, в том числе, различными мировыми игроками.

Сегодня наиболее яркой силой, играющей в Сирии ключевую роль, является «Тахрир аш-Шам». Это общепризнанный факт и, собственно говоря, сомнению не подлежит. Однако на власть претендует также «Сирийская свободная армия», которая поддерживается Турцией, и которая тоже внесла немалый вклад в устранение режима Асада.

Есть там и близкие нам туркманы, и – надо признать - террористические курдские организации, ответвления PKK. Одним словом, сегодня на сирийской арене – целый набор самых разных политических сил и фигур.

Произошедшее в Сирии я объясняю ослаблением позиций России и Ирана – это факт, не подлежащий сомнению. Потому что именно эти страны поддерживали Асада, но которые к сегодняшнему дню то ли самоустранились, то ли были уже не в состоянии оказывать реальную поддержку режиму. Как бы то ни было, помочь Асаду они уже не смогли. Это реальность.

Поэтому, конечно же, вот эта «ось сопротивления», которая была создана Ираном на территории Сирии и других государств, где участвовали иранские прокси (проиранские отряды в Ираке, хуситы в Йемене и т.д.) - она практически исчезает и уже фактически стала «вчерашним днём».

Развитие ситуации - каким оно мне видится? Здесь, несомненно, многое будет зависеть от Турции. Сегодня Анкара обеспокоена, в первую очередь, террористическими отрядами, рассредоточенными на юге Турции-севере Сирии, и ее задача состоит в том чтобы их оттеснить, ослабить и устранить, обезопасив, таким образом, свою территорию и обеспечив ее безопасность.

В перспективе, думаю, что и Турция, и Россия, и Иран будут продолжать делать все необходимое для того, чтобы все же сохранять свое влияние в этой стране, и оказывать влияние на формирование нового сирийского правительства.

Кстати, в самом Дамаске сейчас поступают достаточно грамотно. Повстанцы не стали уничтожать весь правящий режим на корню, они сохранили правительство и договариваются об участии действующего премьер-министра в процессе обеспечения переходного периода и назначения выборов, в результате которых новые политические силы придут к власти.

С другой стороны, если учесть тот факт, что именно режим Асада потворствовал террористам PKK и даже снабжал их оружием, то сегодня, на фоне происходящего, конечно, просматривается их значительное ослабление. Поэтому не думаю, что они с легкостью могут прийти к власти, тем более при наличии таких ключевых политических сил, как «Тахрир аш-Шам» и «Сирийская свободная армия», которая поддерживается Турцией.

Вне сомнения, Анкара будет искать контакты с новыми политическими силами Сирии, с ее новым правительством. Свою главную задачу Турция видит в продолжении линии на обеспечение безопасности на границе с Сирией.

Что касается возможности влияния происходящего в Сирии на наш регион, то непосредственной угрозы, рисков Южному Кавказу и, в частности Азербайджану, я не вижу.

Конечно же, многое в отношениях будет зависеть от тех сил, которые придут к власти в Сирии.

Этим будет определяться наши дальнейшие отношения с Сирией, с ее новым руководством. И я думаю, что это - то самое направление, которое может обеспечить взаимовыгодные интересы наших государств и развитие азербайджано-сирийских взаимоотношений.