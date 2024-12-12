Деятельность миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе должна быть завершена, считают в Баку

Азербайджанский народ с глубоким почтением отдает дань памяти великому лидеру Гейдару Алиеву - ФОТО

Хикмет Гаджиев: Прежние власти Сирии создавали препятствия для Азербайджана на международной арене

Хикмет Гаджиев: Франция - одна из главных вооружающих Армению стран

Община Западного Азербайджана решительно осуждает попытки грубого вмешательства во внутренние дела Азербайджана со стороны госсекретаря и других официальных лиц США

Хикмет Гаджиев: Процесс разминирования требует значительных финансовых затрат

Европейские члены НАТО обсуждают повышение расходов на оборону до 3% ВВП

Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Хикмет Гаджиев: Баку и Иреван не нуждаются в участии посредника в мирных переговорах

Лига Европы: «Карабах» на выезде встретится со шведским клубом

Глава Lenovo Infrastructure Solution Group в Восточной Европе и Центральной Азии: Мы продолжаем инвестировать в повышение доступности ИИ для наших заказчиков по всему миру

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Хикмет Гаджиев приветствует делегацию Колледжа обороны НАТО

Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании против первой леди

Криштиану Роналду обратился к Саудовской Аравии

Председатель Женского совета Общины Западного Азербайджана приняла участие в IV Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией - ФОТО

Премьер Словакии считает, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО

Пентагон предупредил Украину об ударах «Орешником» в ближайшие дни

СМИ: Турция предупредит США о возможности операции против РПК в Сирии

Кандидат на пост главы ФБР планирует начать расследование против Зеленского