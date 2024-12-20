Интервью Ильхама Алиева: Содержательно, сбалансированно, дипломатично, прямо!

Автор: Шахин Сеид-заде,

депутат Милли Меджлиса

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на этой неделе дал интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня», автору и ведущему программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрию Киселеву для Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и российского агентства РИА Новости.

Глава Азербайджанского государства дал расширенные ответы с демонстрацией своей позиции не только в контексте азербайджано-российских отношений, но и проводимой Азербайджаном внешней политики. При этом Президент также продемонстрировал свое видение по актуальным процессам и тенденциям, происходящим в регионе и мире. Каждый из ответов представлял основные тезисы с главными посылами.

«Азербайджан - Россия»

(1) «…ситуация в нашем регионе и в мире в целом претерпела значительные изменения, но это НЕ СКАЗАЛОСЬ НА ХАРАКТЕРЕ и форме сотрудничества между Россией и Азербайджаном…»

Главный посыл: Несмотря на условия высокого уровня нестабильности в мире, отношения двух стран последовательны, прочны, надежны и независимы

(2) «… в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали понимание ситуации и вели себя ПО-ДРУЖЕСКИ…»

Главный посыл: Отношения двух стран обусловлены отношениями глав двух государств. Страны «вели себя по-дружески» – это больше, чем страны имеют «дружественные отношения».

(3) «… подписание такого документа (декларация о союзническом взаимодействии – авт.) – это ИСТОРИЧЕСКОЕ событие…», «…ИСТОРИЧЕСКИЙ визит Президента России Владимира Владимировича Путина в Азербайджан. Он бывал у нас много раз, но этот визит особый. Это государственный визит, это впервые, было осуществлено летом этого года…»

«Исторический документ, исторический визит»!

Главный посыл: Несмотря на то, что имеется 30-летняя история, сегодня отношения двух стран проживают определенную историческую эволюцию.

(4) «…мы РАДЫ тому, как развиваются наши отношения, ДОРОЖИМ ими, и уверен, что и в следующем году эта позитивная динамика БУДЕТ СОХРАНЕНА…»

Главный посыл: Рады, дорожим, имеем намерения сохранить.

«НАТО - Россия»

Провокационный вопрос ведущего: «…Россия должна быть готова к войне с НАТО в ближайшее десятилетие. Что это будет означать для союзнических отношений Азербайджана и России?»

Основные тезисы Президента:

(1) «…представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно что представить МИРОВОЙ АПОКАЛИПСИС…»

Президент использовал дипломатичный тон, чтобы избежать однозначной приверженности одной из сторон.

Главный посыл: В случае возникновения мирового апокалипсиса поддержка какой-либо из сторон не будет так важна.

(2) «…думаю, что хватит ПОЛИТИЧЕСКОЙ МУДРОСТИ и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий не реализовался…»

Главный посыл: Каждая из сторон несет ответственность за последствия, мир ожидает от каждой из сторон политической мудрости.

(3) «… МЫ ГОТОВЫ, в случае если будет такая потребность, внести свой вклад в дело разрядки напряженности…»

Главный посыл: Азербайджан - уникальный посредник, надежный, самостоятельный и независимый игрок. Азербайджан способен быть платформой для диалога. Имеется опыт, имеются основания, имеется готовность!

«Азербайджан - Армения»

По сегодняшним взаимоотношениям двух стран Президент Азербайджана изложил твердую позицию, основанную на стратегических и правовых аргументах.

Основные тезисы:

(1) Конструктивная позиция - Азербайджан ГОТОВ подписать мирный договор, но требует выполнения условий, необходимых для стабильности и прекращения территориальных споров.

(2) Жесткая критика - Армения и ее западные покровители (ЕС и НАТО) КРИТИКУЮТСЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ, нарушающие договоренности и угрожающие региональной безопасности.

(3) Предостережение - Азербайджан ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ свои интересы всеми доступными средствами, включая юридические и военные.

(4) Призыв к завершению процесса - Азербайджан ПРЕДЛАГАЕТ АРМЕНИИ СДЕЛАТЬ РЕШАЮЩИЙ ШАГ навстречу миру, подчеркнув, что дальнейшие проволочки или реваншизм могут иметь негативные последствия.

Главный посыл: Азербайджан готов к миру, но с акцентом на защите своих национальных интересов и недопустимости уступок, которые могут быть использованы против Азербайджана в будущем.

«Армянская община Карабаха, Азербайджанская община Армении»

(1) «…ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО 20 ЖИТЕЛЕЙ армянской национальности…», «…те, кто остался, ОНИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОЛУЧАЮТ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ от Азербайджана, от Министерства труда и социальной защиты населения, их лечение, их обеспечение продуктами, жизнь там полностью обеспечены…»

Главный посыл: Сегодня армяне в Карабахе живут, правительство Азербайджана о них заботится.

(2) «…они (азербайджанцы – авт.) были депортированы оттуда в начале 1990-х годов, не говорит о том, что у них нет прав вернуться…»

Главный посыл: Сегодня азербайджанцы не живут в Армении.

(3) «…чтобы добраться до, как говорится, внимания тех, кто там проживает, МЫ ЭТО ВЫВЕСИЛИ В ИНТЕРНЕТЕ. И достаточно четко там все прописано, любой может посмотреть, - начиная от образования, сохранения культурной среды, реинтеграции, пути интеграции, либо обращение на вид на жительство, либо обращение на получение гражданства, разрешение на работу...»

Главный посыл: Правила «игры» ясны – условия интеграции и реинтеграции публично обнародованы. Азербайджан предлагает реинтеграцию армянам Карабаха и обеспечивает их права.

(4) «…Мы ДО СИХ ПОР НЕ ПОЛУЧИЛИ ответа от руководства Армении, как они видят процесс реинтеграции азербайджанцев на их исторические земли…»

Главный посыл: Правила «игры» не ясны - условия интеграции азербайджанцев в Армению не понятны. От Армении ожидается ответ взаимности с предложением условий для возвращения депортированных азербайджанцев.

«Энергетическая стратегия страны»

(1) Президент подчеркивает, что Азербайджан ОБЛАДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ газа (2,6 триллиона кубометров) и нефти (1,5 миллиарда тонн по новым оценкам).

Главный посыл: Страна полностью обеспечена традиционными источниками энергии и не испытывает необходимости в дополнительных источниках.

(2) «…мы активно развиваем СОЛНЕЧНУЮ И ВЕТРОВУЮ ЭНЕРГЕТИКУ за счет иностранных инвестиций. Оценки Всемирного банка по запасам ветряной энергии только на Каспии – это 157 тысяч мегаватт…»

Главный посыл: Несмотря на достаточное количество традиционных источников энергии, Азербайджан имеет видение развивать альтернативные источники энергии.

«COP29»

Основные тезисы:

(1) Организационная способность - Страна УСПЕШНО СПРАВИЛАСЬ В СЖАТЫЕ СРОКИ с вызовами при подготовке к саммиту.

(2) Политическая стойкость - Азербайджан ВЫДЕРЖАЛ АТАКИ в медиа и доказал свою значимость.

(3) Климатическое лидерство - ПРОРЫВ в решении вопросов Парижского соглашения и УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ на климатические цели.

(4) Укрепление международного статуса - Саммит стал витриной для демонстрации ВОЗМОЖНОСТЕЙ И АМБИЦИЙ Азербайджана.

Главный посыл: Несмотря на внешние вызовы, Азербайджан продемонстрировал свои возможности, укрепил свои позиции на глобальной арене и внес значимый вклад в решение мировых климатических проблем.

«Азербайджан и Франция»

(1) «…с Францией мы сотрудничали более, чем с какой-либо другой европейской страной, ДО ТОГО, КАК К ВЛАСТИ ВО ФРАНЦИИ ПРИШЕЛ МАКРОН…», «…эти непомерные амбиции и необоснованная МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАКРОНА, по существу, все это сбросили в пропасть…»

Главный посыл: Ухудшение отношений связано с политикой Макрона, а не с Францией в целом.

(2) «…когда мы глубоко погрузились в эту тему, когда видим отвратительное лицо французского колониализма, когда наши представители активно общаются с жителями французских колоний, причем и у них в стране, и в Баку, и в других локациях, то мы видим на самом деле то, что БЫЛО СКРЫТО ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ МИРА так много лет…»

Главный посыл: Франция проводит неоколониализм, скрытый от общественности. В то же самое время Азербайджан, с одной стороны, использует эту тему для того, чтобы разоблачить двойные стандарты Франции, с другой - усиливает международную позицию Азербайджана как страны, борющейся за справедливость.

«Русский язык в Азербайджане»

(1) «…он востребован, он живет, он, как говорится, ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ХОРОШО…»

Главный посыл: Русский язык востребован в обществе, и его поддержка является стратегической задачей.

(2) «…это еще ФАКТОР КОМФОРТА ДЛЯ РУССКОЙ ОБЩИНЫ в Азербайджане…»

Главный посыл: Азербайджан демонстрирует толерантность и уважение к национальным меньшинствам.

(3) «…те, кто пытается дискриминировать язык по политическим мотивам, совершают большую ошибку…»

Главный посыл: Азербайджан выступает за открытую и инклюзивную языковую политику. При этом Азербайджан сохраняет баланс между развитием национальной идентичности и поддержкой многоязычия.

Интервью получилось содержательным, многосторонним. Президент отвечал уверенно, местами напористо с некоторыми элементами иронии и сарказма. Его тон был одновременно дипломатичным и прямым. Аудитория интервью стала шире, чем читатели Азербайджана и России. Ответы представляют интерес для широкой публики. При этом интервью стало своеобразным анализом уходящего года.