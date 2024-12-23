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Интервью

Руслан Халилов: «Упрощение торговой платформы и технологических решений для инвесторов будут одними из основных приоритетов»

First News Media10:00 - Сегодня
Руслан Халилов: «Упрощение торговой платформы и технологических решений для инвесторов будут одними из основных приоритетов»

Интервью c Русланом Халиловым, председателем Правления Бакинской фондовой биржи.

- Господин Халилов, как бы вы охарактеризовали итоги 2024 года для рынка капитала Азербайджана и для Бакинской фондовой биржи?

- На мой взгляд, 2024 год был очень успешным для рынка капитала Азербайджана. В начале года Центральный банк Азербайджана объявил свою новую стратегию развития рынков капитала. После этого команда Бакинской фондовой биржи - БФБ, представила нашу трехлетнюю стратегию развития и наш новый бренд. Следует отметить, что стратегия развития БФБ включает семь ключевых инициатив, направленных на развитие рынков долгового капитала и акций. Эти инициативы направлены на достижение таких важных целей, как увеличение объема выпусков облигаций корпоративного сектора, развитие финансовой грамотности и продвижение первичных публичных размещений.

В этом году акции Международного банка Азербайджана впервые были размещены на рынке капитала Азербайджана методом первичного публичного размещения. В результате размещения акционерами банка стали более 33 тысяч инвесторов. Также впервые на рынках капитала была обеспечена электронная торговля акциями на вторичном рынке.

Без учета рынка государственных ценных бумаг на рынке корпоративных долговых ценных бумаг по итогам первых трех кварталов года состоялось более 46 выпусков общим объемом более 500 миллионов манатов. Аналогичные показатели, в сравнении, включали 213 миллионов манатов и 26 эмиссий ценных бумаг по итогам 2023 года.

Бакинская фондовая биржа также продолжила укреплять сотрудничество со многими региональными биржами. В течение года мы приняли участие в работе ежегодного собрания Всемирной федерации фондовых бирж, где имели возможность обменяться опытом и передовыми знаниями. Хотел бы отметить, что БФБ начала процесс вступления в полноправное членство Всемирной федерации фондовых бирж. У нас идет постоянный обмен опытом с региональными фондовыми биржами - Турции, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ, Китая, Великобритании и многими фондовыми биржами стран Евросоюза. У нас есть с ними планы некоторых совместных инициатив в развитии рынков капитала. В настоящее время БФБ изучает возможность объединения торговых платформ с рядом региональных бирж.

- Как вы оцениваете активность на местном рынке акций?

- Первичное публичное размещение акций Международного банка Азербайджана достаточно оживило фондовый рынок страны. Объем торгов акциями на вторичном рынке в первые недели менялся в среднем около 100 тыс. манатов. Волатильного изменения цен по сравнению с первоначальным выпуском нет. На мой взгляд, эмиссии акций, которые состоятся в ближайшие годы, еще больше увеличат торговый оборот вторичного рынка. БФБ завершила всю техническую подготовку для подключения биржевой торговой платформы к клиентским приложениям банков и инвестиционных компаний, имеющих лицензию на работу на рынке капитала. В этом году две инвестиционные компании завершили интеграцию своих мобильных приложений с биржевой платформой. В следующем году планируется завершить подключение ряда других компаний. Это также во многом зависит от готовности торговой системы и мобильных приложений этих компаний к подключению. По мере завершения таких технических подключений не исключено, что доступность фондового рынка увеличится, что окажет положительное влияние на обращение.

- Какие нововведения планирует реализовать Бакинская фондовая биржа в 2025 году?

- В настоящее время ведется работа по дальнейшему расширению функционала торговой площадки и внедрению электронной связи по отчетности перед инвесторами и рынком облигаций. На мой взгляд, упрощение торговой платформы и технологических решений для инвесторов, а также совершенствование технологических систем фондовой биржи будут одними из основных приоритетов.

В то же время коммерческий блок БФБ работает над развитием отношений с участниками рынка и потенциальными эмитентами, проводит множество мероприятий для повышения финансовой грамотности и осведомленности о рынках капитала. Целью здесь является увеличение оборота и активности как на рынке облигаций, так и на рынке акций.

Как я уже говорил, мы также заинтересованы в установлении отношений со многими региональными биржами. Такие отношения сначала инициируются обменом идеями и опытом. Затем изучаются преимущества подключения торговых платформ, соединение которых может быть выгодным для рынка капитала. Далее происходит подтверждение внутри биржи и получение отзывов как от регулирующих органов финансовой экосистемы, так и от других участников рынка капитала.

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