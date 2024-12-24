 10 шагов к успеху бизнеса в 2025 для предпринимателей: SMM-стратегия на год | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

10 шагов к успеху бизнеса в 2025 для предпринимателей: SMM-стратегия на год

First News Media15:05 - Сегодня
10 шагов к успеху бизнеса в 2025 для предпринимателей: SMM-стратегия на год

Чтобы продавать через соцсети, недостаточно просто размещать посты или запускать рекламу.

Важно понимать, что и когда публиковать, как правильно запускать рекламу, а главное — сколько денег на это можно потратить и как оценить эффективность работы.

О том, как правильно составить эффективную SMM-стратегию, рассказывают эксперты из Make Agency.

1. Почему каждому бизнесу нужен SMM?

В Азербайджане Instagram является одной из ведущих социальных платформ. По данным APA, 35,46% пользователей социальных сетей предпочитают Instagram, делая его одним из ключевых источников информации о компаниях.

Это означает, что активное присутствие в Instagram необходимо для бизнеса любого направления. Клиенты используют платформу, чтобы:

● Узнать, какие услуги предлагает компания;

● Посмотреть примеры работ и отзывы;

● Найти контактные данные или местоположение.

Мы в Make Agency видим, как грамотно оформленная и активная страница помогает не только привлечь новых клиентов, но и поддерживать связь с уже существующей аудиторией. Даже если ваш бизнес не продаёт товары или услуги онлайн, присутствие в соцсетях укрепляет имидж и повышает узнаваемость.

2. Определите цели и задачи

Чёткие цели — основа успешной SMM-стратегии. Они помогают выбрать инструменты, определить бюджет и оценить результаты.

Основные цели:

  1. Повышение узнаваемости бренда.
    Как измерить: рост подписчиков, упоминания бренда, охват постов.
  2. Привлечение новых клиентов.
    Как измерить: количество новых заявок, переходов по ссылкам с UTM-метками, сообщений в Direct.
  3. Увеличение продаж.
    Как измерить: использование промокодов из соцсетей, рост выручки после запуска кампаний.

Пример задачи: увеличить охват публикаций на 30% или привлечь 50 новых клиентов за квартал. Чёткие показатели помогут видеть прогресс и корректировать стратегию.

3. Составьте маркетинговый-план на год

Планирование на год позволяет эффективно распределить ресурсы и не упускать важные даты. Используйте маркетинговый-план, чтобы заранее прописать инфоповоды, ключевые события и задачи для каждого месяца.

Мы рекомендуем использовать готовый маркетинговый план, который включает:

Распределение активностей на год.

Распределение бюджета с разбивкой по каналам.

Вы можете ознакомиться и использовать этот план:

Скачать шаблон файл Маркетинговый план в Google Sheets

Этот шаблон поможет упорядочить задачи и контролировать расходы, чтобы ваш контент работал эффективно в течение всего года.

4. Используйте дополнительные каналы трафика

Не ограничивайтесь одной платформой. Разнообразие каналов позволяет охватить более широкую аудиторию и снизить риски, связанные с изменениями алгоритмов одной платформы.

Сайт или мобильное приложение.
Польза: Предоставляет полный контроль над контентом и пользовательским опытом.

SEO оптимизация.
Польза: Увеличивает видимость в поисковых системах, привлекая органический трафик.

Реклама в поиске Google.
Польза: Обеспечивает быстрый приток целевого трафика по заданным ключевым словам.

Дополнительные социальные сети (LinkedIn, TikTok).
Польза: Позволяют достичь специфических аудиторий: профессионалов в LinkedIn или молодёжи в TikTok.

Email-рассылка.
Польза: Эффективный канал для прямой коммуникации с клиентами, информирования об акциях и новостях.

СМС и WhatsApp-рассылки.
Польза: Быстрый способ донести информацию до клиентов с высокой вероятностью прочтения.

5. Расставьте KPI

KPI (ключевые показатели эффективности) — это инструмент, который помогает анализировать и контролировать успех вашей SMM-стратегии. Они позволяют чётко определить, достигнуты ли цели, и помогают вашей команде сфокусироваться на ключевых задачах.

Примеры KPI:

  1. Рост подписчиков. Увеличить аудиторию на 20% за 3 месяца.
  2. Вовлеченность. Достичь уровня вовлеченности 5% (лайки, комментарии, репосты).
  3. Привлечение клиентов. Получать 50 новых заявок в месяц через социальные сети.
  4. Конверсия. Увеличить конверсию из кликов по рекламе в реальные заказы до 3%.

Пример таблицы KPI:Чётко сформулированные и измеримые KPI помогут вам следить за результатами и вовремя вносить коррективы.

6. Работайте с клиентами

Для эффективного SMM важно собирать и анализировать данные о клиентах: имя, фамилия, контакты (телефон, email), пол, возраст, местоположение, источник обращения (Instagram, Facebook, сайт и т.д.), услуга или товар, дата обращения, история покупок, профессия, интересы и т.д.

Как работать с этой информацией?

Сегментация. Настройка рекламы для конкретных групп (например, женщины 25–35 лет из Баку).

Персонализация. Отправка индивидуальных предложений и акций на основе предпочтений.

Анализ. Понимание, какие группы аудитории эффективнее реагируют на ваши кампании.

Автоматизация. Использование CRM для рассылок, автоответов и напоминаний.

Точные данные помогают делать ваши кампании более результативными и экономически эффективными.

7. Удержание клиентов, увеличение чека и повторные продажи

Удержание клиента дешевле, чем привлечение нового. Инструменты ремаркетинга помогают вернуть клиента и увеличить вероятность покупки.

Пример: На Trendyol после просмотра товара вы видите его рекламу в своей ленте. Это ремаркетинг — способ напомнить клиенту о продукте и мотивировать на покупку.

Инструменты для ремаркетинга:

Meta (Instagram, Facebook): Реклама для тех, кто взаимодействовал с профилем или сайтом.

Google Ads: Напоминания о товарах через поисковые и медийные сети.

TikTok Ads: Ретаргетинг на зрителей ваших видео.

Email и SMS-рассылки: Персонализированные напоминания о брошенных корзинах или акциях.

Используйте ремаркетинг, чтобы удерживать клиентов, повышать продажи и увеличивать их средний чек.

8. Внедрение новых маркетинговых инструментов

Чтобы улучшить результаты SMM, важно анализировать текущие подходы и внедрять новые инструменты.

Какие инструменты можно использовать?

Ретаргетинг и ремаркетинг. Настройте рекламу для возврата клиентов, которые взаимодействовали с вашим сайтом или соцсетями.

Shoppable Content. Настройте покупки прямо в Instagram или Facebook, чтобы ускорить процесс продаж.

Автоматизация. Используйте чат-боты и автоответы на сообщения в соцсетях для оперативной коммуникации.

TikTok и YouTube Shorts. Продвигайте короткие ролики для привлечения молодой аудитории.

Аналитические инструменты. Сервисы, такие как Hootsuite или Meta Business Suite, помогут лучше понимать поведение аудитории и оптимизировать стратегии.

9. Выделите бюджет на маркетинг

Реклама в социальных сетях становится всё дороже из-за растущей конкуренции. Чтобы эффективно продвигаться, важно заранее планировать бюджет.

После составления маркетингового плана вы сможете точно определить, сколько потребуется средств для реализации задач и задействования дополнительных каналов, таких как SEO, Google Ads или email-рассылки.

Рекомендуем увеличить бюджет на маркетинг как минимум на 30% по сравнению с прошлым годом, чтобы охватить все необходимые направления. Регулярно анализируйте расходы, чтобы контролировать эффективность вложений и перераспределять средства на работающие каналы.

10. Собрать свою команду или обратиться в агентство?

Создание собственной команды для SMM требует больше ресурсов, чем может показаться. Вам нужны не только SMM-менеджер, но и дизайнер, копирайтер, таргетолог. При средней зарплате специалистов от 800 до 1500 AZN, с учётом налогов, отпусков и прочих затрат, содержание команды становится дорогим - более 5 000 АЗН.

Агентства же предлагают готовые решения с выстроенной командой профессионалов. Стоимость пакетов услуг часто ниже, чем расходы на собственный штат, а сэкономленный бюджет можно перераспределить на рекламу, что принесёт больший результат.

Обращение к агентству — это профессиональный подход, экономия времени и возможность сконцентрироваться на развитии бизнеса, а не на управлении процессами.

Заключение

Надеемся, этот гайд помог вам взглянуть на SMM как на стратегический инструмент для роста бизнеса. Правильный подход к продвижению — это не только посты и реклама, но и грамотное планирование, анализ данных и использование современных технологий.

Make Agency предоставляет полный цикл услуг, от SMM-продвижения до комплексного цифрового маркетинга.

Напишите нам, и мы проведём аудит ваших каналов, выявим возможности для роста и предложим стратегию, которая выведет ваш бизнес на новый уровень.

Телефон для связи: +994 55 755 89 01
Наш сайт: make.az

Поделиться:
194

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам ...

Мнение

Посольство США в Баку: Дипломатия или разжигание конфликта?

Xроника

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Общество

Погода на среду: В Баку не ожидается осадков

Мнение

Посольство США в Баку: Дипломатия или разжигание конфликта?

10 шагов к успеху бизнеса в 2025 для предпринимателей: SMM-стратегия на год

Фархад Мамедов о вызовах и достижениях Азербайджана в уходящем году

Аморальное поведение и сомнительные идеалы: Как TikTok в Азербайджане стал платформой для скандальных шоу - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Аморальное поведение и сомнительные идеалы: Как TikTok в Азербайджане стал платформой для скандальных шоу - ФОТО - ВИДЕО

Куриная слепота: Как Макрон ведет ЕС в пропасть

Заявления армян и дорога через Западный Зангезур

Адвокат Рубена Варданяна – юрист или политический функционер?

Последние новости

Посольство США в Баку: Дипломатия или разжигание конфликта?

Сегодня, 18:00

Восемь учащихся образовательного центра в Товузе отравились тортом

Сегодня, 17:52

Президент Азербайджана наградил Лейлу и Арзу Алиевых - ФОТО

Сегодня, 17:48

Президент Азербайджана утвердил изменения в законы о военной службе

Сегодня, 17:44

Оказавшемуся в инвалидной коляске Сердару Ортаджу грозит 3 года тюрьмы – ВИДЕО

Сегодня, 17:32

Silk Way AFEZCO и FF Construction подписали соглашение о совместном строительстве Silk Way Cargo Village

Сегодня, 17:30

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» выделено 20 млн манатов

Сегодня, 17:25

Награждены победители конкурса эссе «Гуманистическая философия преподавания» - ФОТО

Сегодня, 17:19

Свергнувшие режим в Сирии формирования объединяются под началом Минобороны

Сегодня, 17:12

Байден может ввести новые санкции против России

Сегодня, 17:05

В Эйфелевой башне произошел пожар: Эвакуированы более тысячи человек

Сегодня, 16:34

Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии

Сегодня, 16:32

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:19

Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился со своим турецким коллегой

Сегодня, 16:12

Сирийское правительство планирует обсудить культурные вопросы: ЛГБТ, алкоголь и дресс-код

Сегодня, 16:06

«Мы не продаемся»: В Гренландии отреагировали на слова Трампа о покупке острова

Сегодня, 15:50

Президент Азербайджана: Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире

Сегодня, 15:40

МВД Сирии призвало членов бывшего режима немедленно сдать оружие

Сегодня, 15:35

Президент Ильхам Алиев: Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы

Сегодня, 15:30

Politico: Макрон становится все более непопулярным

Сегодня, 15:25
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23