10 шагов к успеху бизнеса в 2025 для предпринимателей: SMM-стратегия на год

Чтобы продавать через соцсети, недостаточно просто размещать посты или запускать рекламу.

Важно понимать, что и когда публиковать, как правильно запускать рекламу, а главное — сколько денег на это можно потратить и как оценить эффективность работы.

О том, как правильно составить эффективную SMM-стратегию, рассказывают эксперты из Make Agency.

1. Почему каждому бизнесу нужен SMM?

В Азербайджане Instagram является одной из ведущих социальных платформ. По данным APA, 35,46% пользователей социальных сетей предпочитают Instagram, делая его одним из ключевых источников информации о компаниях.

Это означает, что активное присутствие в Instagram необходимо для бизнеса любого направления. Клиенты используют платформу, чтобы:

● Узнать, какие услуги предлагает компания;

● Посмотреть примеры работ и отзывы;

● Найти контактные данные или местоположение.

Мы в Make Agency видим, как грамотно оформленная и активная страница помогает не только привлечь новых клиентов, но и поддерживать связь с уже существующей аудиторией. Даже если ваш бизнес не продаёт товары или услуги онлайн, присутствие в соцсетях укрепляет имидж и повышает узнаваемость.

2. Определите цели и задачи

Чёткие цели — основа успешной SMM-стратегии. Они помогают выбрать инструменты, определить бюджет и оценить результаты.

Основные цели:

Повышение узнаваемости бренда.

Как измерить: рост подписчиков, упоминания бренда, охват постов. Привлечение новых клиентов.

Как измерить: количество новых заявок, переходов по ссылкам с UTM-метками, сообщений в Direct. Увеличение продаж.

Как измерить: использование промокодов из соцсетей, рост выручки после запуска кампаний.

Пример задачи: увеличить охват публикаций на 30% или привлечь 50 новых клиентов за квартал. Чёткие показатели помогут видеть прогресс и корректировать стратегию.

3. Составьте маркетинговый-план на год

Планирование на год позволяет эффективно распределить ресурсы и не упускать важные даты. Используйте маркетинговый-план, чтобы заранее прописать инфоповоды, ключевые события и задачи для каждого месяца.

Мы рекомендуем использовать готовый маркетинговый план, который включает:

● Распределение активностей на год.

● Распределение бюджета с разбивкой по каналам.

Вы можете ознакомиться и использовать этот план:

Скачать шаблон файл Маркетинговый план в Google Sheets

Этот шаблон поможет упорядочить задачи и контролировать расходы, чтобы ваш контент работал эффективно в течение всего года.

4. Используйте дополнительные каналы трафика

Не ограничивайтесь одной платформой. Разнообразие каналов позволяет охватить более широкую аудиторию и снизить риски, связанные с изменениями алгоритмов одной платформы.

● Сайт или мобильное приложение.

Польза: Предоставляет полный контроль над контентом и пользовательским опытом.

● SEO оптимизация.

Польза: Увеличивает видимость в поисковых системах, привлекая органический трафик.

● Реклама в поиске Google.

Польза: Обеспечивает быстрый приток целевого трафика по заданным ключевым словам.

● Дополнительные социальные сети (LinkedIn, TikTok).

Польза: Позволяют достичь специфических аудиторий: профессионалов в LinkedIn или молодёжи в TikTok.

● Email-рассылка.

Польза: Эффективный канал для прямой коммуникации с клиентами, информирования об акциях и новостях.

● СМС и WhatsApp-рассылки.

Польза: Быстрый способ донести информацию до клиентов с высокой вероятностью прочтения.

5. Расставьте KPI

KPI (ключевые показатели эффективности) — это инструмент, который помогает анализировать и контролировать успех вашей SMM-стратегии. Они позволяют чётко определить, достигнуты ли цели, и помогают вашей команде сфокусироваться на ключевых задачах.

Примеры KPI:

Рост подписчиков. Увеличить аудиторию на 20% за 3 месяца. Вовлеченность. Достичь уровня вовлеченности 5% (лайки, комментарии, репосты). Привлечение клиентов. Получать 50 новых заявок в месяц через социальные сети. Конверсия. Увеличить конверсию из кликов по рекламе в реальные заказы до 3%.

Пример таблицы KPI:Чётко сформулированные и измеримые KPI помогут вам следить за результатами и вовремя вносить коррективы.

6. Работайте с клиентами

Для эффективного SMM важно собирать и анализировать данные о клиентах: имя, фамилия, контакты (телефон, email), пол, возраст, местоположение, источник обращения (Instagram, Facebook, сайт и т.д.), услуга или товар, дата обращения, история покупок, профессия, интересы и т.д.

Как работать с этой информацией?

● Сегментация. Настройка рекламы для конкретных групп (например, женщины 25–35 лет из Баку).

● Персонализация. Отправка индивидуальных предложений и акций на основе предпочтений.

● Анализ. Понимание, какие группы аудитории эффективнее реагируют на ваши кампании.

● Автоматизация. Использование CRM для рассылок, автоответов и напоминаний.

Точные данные помогают делать ваши кампании более результативными и экономически эффективными.

7. Удержание клиентов, увеличение чека и повторные продажи

Удержание клиента дешевле, чем привлечение нового. Инструменты ремаркетинга помогают вернуть клиента и увеличить вероятность покупки.

Пример: На Trendyol после просмотра товара вы видите его рекламу в своей ленте. Это ремаркетинг — способ напомнить клиенту о продукте и мотивировать на покупку.

Инструменты для ремаркетинга:

● Meta (Instagram, Facebook): Реклама для тех, кто взаимодействовал с профилем или сайтом.

● Google Ads: Напоминания о товарах через поисковые и медийные сети.

● TikTok Ads: Ретаргетинг на зрителей ваших видео.

● Email и SMS-рассылки: Персонализированные напоминания о брошенных корзинах или акциях.

Используйте ремаркетинг, чтобы удерживать клиентов, повышать продажи и увеличивать их средний чек.

8. Внедрение новых маркетинговых инструментов

Чтобы улучшить результаты SMM, важно анализировать текущие подходы и внедрять новые инструменты.

Какие инструменты можно использовать?

● Ретаргетинг и ремаркетинг. Настройте рекламу для возврата клиентов, которые взаимодействовали с вашим сайтом или соцсетями.

● Shoppable Content. Настройте покупки прямо в Instagram или Facebook, чтобы ускорить процесс продаж.

● Автоматизация. Используйте чат-боты и автоответы на сообщения в соцсетях для оперативной коммуникации.

● TikTok и YouTube Shorts. Продвигайте короткие ролики для привлечения молодой аудитории.

● Аналитические инструменты. Сервисы, такие как Hootsuite или Meta Business Suite, помогут лучше понимать поведение аудитории и оптимизировать стратегии.

9. Выделите бюджет на маркетинг

Реклама в социальных сетях становится всё дороже из-за растущей конкуренции. Чтобы эффективно продвигаться, важно заранее планировать бюджет.

После составления маркетингового плана вы сможете точно определить, сколько потребуется средств для реализации задач и задействования дополнительных каналов, таких как SEO, Google Ads или email-рассылки.

Рекомендуем увеличить бюджет на маркетинг как минимум на 30% по сравнению с прошлым годом, чтобы охватить все необходимые направления. Регулярно анализируйте расходы, чтобы контролировать эффективность вложений и перераспределять средства на работающие каналы.

10. Собрать свою команду или обратиться в агентство?

Создание собственной команды для SMM требует больше ресурсов, чем может показаться. Вам нужны не только SMM-менеджер, но и дизайнер, копирайтер, таргетолог. При средней зарплате специалистов от 800 до 1500 AZN, с учётом налогов, отпусков и прочих затрат, содержание команды становится дорогим - более 5 000 АЗН.

Агентства же предлагают готовые решения с выстроенной командой профессионалов. Стоимость пакетов услуг часто ниже, чем расходы на собственный штат, а сэкономленный бюджет можно перераспределить на рекламу, что принесёт больший результат.

Обращение к агентству — это профессиональный подход, экономия времени и возможность сконцентрироваться на развитии бизнеса, а не на управлении процессами.

Заключение

Надеемся, этот гайд помог вам взглянуть на SMM как на стратегический инструмент для роста бизнеса. Правильный подход к продвижению — это не только посты и реклама, но и грамотное планирование, анализ данных и использование современных технологий.

Make Agency предоставляет полный цикл услуг, от SMM-продвижения до комплексного цифрового маркетинга.

Напишите нам, и мы проведём аудит ваших каналов, выявим возможности для роста и предложим стратегию, которая выведет ваш бизнес на новый уровень.

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