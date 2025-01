Айхан Гаджизаде ответил посольству США

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на заявление посольства США в Баку.

«Законное решение суда в отношении Бахтияра Гаджиева основано на многочисленных доказательствах по делу, а внешнее вмешательство в судебные процедуры недопустимо», - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.

«Интересно, что в то время как тот же тип налогового мошенничества и финансовых преступлений в Соединенных Штатах предусматривает многократное суровое наказание, могущее привести к 30 годам лишения свободы, почему эта страна разочарована наказаниями за подобные преступления в других странах?

Похоже, такой подход основан на политических интересах, а не усилении важности верховенства закона», - отметил Айхан Гаджизаде.

The valid judgement against Bakhtiyar Hajiyev is based on multiple evidences in the case, and external intervention on the court procedures are unacceptable.



Interestingly, while the same type of tax fraud and financial crimes are multiple times severely punished in the United…