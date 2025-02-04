Сила или спектакль? На что указывают торговые тарифы Трампа и его недавние решения

Дональд Трамп вновь использует тарифы в качестве своего главного инструмента в международной экономической политике.

Его новый пакет пошлин - 25% на импорт из Канады и Мексики, 10% на товары из Китая - подается как мера наказания этих стран «за неспособность остановить нелегальную миграцию и поток фентанила в США».

Однако вопреки заявленной цели «снова сделать Америку великой», такие протекционистские меры скорее несут риски для самой американской экономики.

Налог на американских потребителей

Тарифы часто преподносятся как инструмент защиты национальной экономики, но по сути они представляют собой налог на импорт, который в конечном итоге оплачивают американские компании и потребители.

Рост издержек на импортируемые товары ведет к повышению цен - как на сырье, так и на конечную продукцию, что снижает покупательную способность домохозяйств и тормозит экономический рост.

Производители, зависящие от глобальных цепочек поставок, тоже вынуждены нести дополнительные расходы, что делает их менее конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Ответные меры и их последствия

Логично, что торговые партнеры США не собираются оставлять эти действия без ответа. Канада сразу объявила о введении ответных пошлин на сумму $155 млрд, затрагивающих американскую сельскохозяйственную продукцию, бытовую технику и другие товары.

Мексика готовит аналогичные меры, а Китай не только объявил о введении ответных пошлин на уголь, нефть и сжиженный газ из США, но и заявил о намерении подать жалобу в ВТО. Эти шаги неизбежно создадут дополнительные сложности для американских экспортеров, усугубляя те самые дисбалансы, которые Трамп обещал устранить.

Удар по международной торговле

Помимо непосредственных экономических издержек, эскалация тарифной войны подрывает доверие к США среди союзников. Когда Вашингтон начинает рассматривать торговые отношения исключительно в транзакционном контексте, партнеры вынуждены искать альтернативные варианты.

Так, Канада и Мексика могут укрепить связи с Евросоюзом (который уже анонсирован в качестве следующей «цели» Трампа) или перераспределить внешнеторговые потоки в пользу Китая, снижая зависимость от американского рынка. В долгосрочной перспективе это может привести к фрагментации мировой торговли, в которой США окажутся все более изолированными.

Инфляционные риски и экономическая нестабильность

Особенно опасны новые тарифы в текущей макроэкономической ситуации. Инфляция по-прежнему остается одной из главных проблем для Федеральной резервной системы США, а рост импортных цен лишь усилит это давление.

Компании столкнутся с необходимостью либо перекладывать издержки на потребителей, что ударит по их покупательной способности, либо сокращать инвестиции и найм, что замедлит экономический рост.

Дополнительную нестабильность создает непредсказуемость американской торговой политики. Бизнес неохотно вкладывается в долгосрочные проекты, когда правила игры могут измениться буквально за одну ночь. Вместо расширения на внутреннем рынке капиталы могут начать перетекать в более стабильные и предсказуемые юрисдикции.

Политика Трампа в торговой сфере - сила или спектакль?

Несмотря на экономические риски, тарифы остаются мощным политическим инструментом для Дональда Трампа. Они позволяют ему демонстрировать силу, позиционируя себя как защитника американской экономики от иностранной экспансии.

Однако история и экономическая теория свидетельствуют, что затяжные торговые войны редко заканчиваются победой. Торговое противостояние с Китаем в 2018-2019 годах ослабило ключевые американские отрасли - от сельского хозяйства до технологий - не приведя к значимым уступкам со стороны Пекина. Если прошлый опыт чему-то и учит, то лишь тому, что новая волна экономического давления может нанести ущерб прежде всего самим США.

Но что действительно примечательно, так это способ, которым Трамп реализует такие меры - не как часть стратегического экономического плана, а как инструмент политического спектакля.

В обычных условиях президент США сначала провел бы дипломатические переговоры перед введением столь масштабных тарифов. Однако вместо этого Трамп предпочитает громкие заявления и жесткие указы, которые спустя несколько дней смягчает или корректирует (парадоксально, но в результате тех самых переговоров).

Его последующее признание того, что «американцы могут почувствовать боль» от торговой войны, показывает, что эти меры не являются продуманным экономическим инструментом, а скорее политическим ходом, направленным на мобилизацию его электората. Быстрое введение, корректировка и отмена серьезных экономических решений указывают на их популистскую природу.

Настоящая сила дипломатии заключается в последовательности, влиянии и способности привлекать союзников под зонтик единой (или, по меньшей мере, скоординированной) стратегии. Действуя непредсказуемо, Трамп не делает США сильнее - он усложняет для партнеров возможность доверять их обязательствам. В долгосрочной перспективе такая нестабильность может ослабить позиции Америки на мировой арене, а не укрепить их.

Тарифы могут создать иллюзию контроля, но их реальные последствия оказываются куда менее управляемыми. А для глобальных партнеров вызов в отношениях с администрацией Трампа заключается не только в конкретных мерах, но и в фундаментальной непредсказуемости, которая их сопровождает.

Риски непредсказуемости Трампа

Торговая политика Трампа - лишь одно из проявлений более широкой модели его непредсказуемого управления.

Хотя он представляет себя защитником национальных интересов от либерального истеблишмента, его решения зачастую выглядят реакционными и продиктованными краткосрочными политическими выгодами, а не стратегическим расчетом.

Эта нестабильность выходит далеко за рамки торговли, затрагивая дипломатию, безопасность и глобальную стабильность. Его готовность менять позиции, игнорировать устоявшиеся нормы и использовать экономическое и политическое давление без четкой системы вызывает серьезные вопросы о его надежности как международного партнера.

Государства, выстраивающие отношения с его администрацией, должны учитывать эту реальность и проявлять максимальную осторожность, поскольку соглашения и альянсы с Трампом, похоже, могут меняться столь же внезапно, как и его риторика.

Али Ширваншир

Статья отражает точку зрения автора