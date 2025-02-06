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Опубликован список хирургов, чьи лицензии были аннулированы

Феликс Вишневецкий17:26 - Сегодня
Опубликован список хирургов, чьи лицензии были аннулированы

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал приказ об аннулировании лицензий группы хирургов.

Приказ был издан после завершения расследования, начатого Следственным управлением Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, по делу об аннулировании сертификатов, сообщает 1news.az со ссылкой на Musavat.com.

Согласно имеющимся данным, было установлено, что группа лиц, не имеющих специальности в области пластической хирургии и не прошедших резидентуру по этой специальности, получила допуск к сертификационному экзамену после прохождения курсов в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени Азиза Алиева. В результате им были выданы сертификаты, позволяющие заниматься практической деятельностью в области пластической хирургии.

Список медицинских работников, чьи лицензии были аннулированы, следующий:

- Агамирова Кенуль Алифирид гызы

- Алиева Шовкет Тофиг гызы

- Гамидова (Гейдарова) Севиндж Абисалам гызы

- Керимова Бахиджа Рафик гызы

- Гулиева Рена Адалят гызы

- Гурбанова Табассум Ариф гызы

- Салманлы Эльнара Эльдар гызы.

Отмечается, что все перечисленные лица получили лицензии после 2022 года – в настоящее время расследование по данному делу продолжается в прокуратуре.

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