Школы могут перейти на гибкий график работы

Если будет решена проблема согласования рабочего времени родителей с временем, когда они приводят детей в школу, школы перейдут на гибкий график работы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы журналистов на сегодняшнем брифинге.

«Время начала уроков в школе может определять руководство школы и родители. Это легко реализовать в сельской школе. Однако в Баку необходимо провести исследование. Если мы сможем наладить это согласование, то изменения во время начала уроков могут быть внесены», - отметил Э.Амруллаев.

Гафар Агаев