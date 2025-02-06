Cостоялось заседание Комиссии по борьбе с коррупцией - ФОТО

6 февраля состоялось заседание Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель комиссии Самир Нуриев довел до внимания участников заседания основные задачи, стоящие перед Комиссией для достижения целей, намеченных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в области борьбы с коррупцией. Он отметил, что в 2024 году также постоянно принимались меры в сфере повышения эффективности, усиления прозрачности в государственном управлении и борьбы с коррупцией.

Председатель комиссии подчеркнул, что борьба с коррупцией имеет важное значение с точки зрения закрепления успехов, достигнутых в результате социально-экономических реформ, проводимых в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева. Наряду с этим, меры по борьбе с коррупцией необходимы также с точки зрения построения деятельности государственных органов в соответствии с современными требованиями и повышения общественного доверия к государственным органам. Кроме того, повышение отчетности и ответственности в деятельности государственных органов, новые вызовы в области правильного управления государственным имуществом также обусловливают системность и устойчивость деятельности в сфере борьбы с коррупцией.

На заседании были представлены новые члены Комиссии, избранные Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, обсуждены вопросы международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией. Рассмотрена работа, проделанная в рамках этого сотрудничества в связи с рекомендациями, данными Группой государств по борьбе с коррупцией (GRECO) в ходе 5-го оценочного раунда.

На заседании был заслушан доклад о влиянии последних реформ, проведенных в судебно-правовой системе, на деятельность в области борьбы с коррупцией, обсуждены предложения по повышению прозрачности в этой сфере и устранению случаев, создающих условия для коррупции. Также состоялся обмен мнениями, связанный с определением, анализом, оценкой и предупреждением коррупционных рисков в деятельности государственных органов (структур).

Кроме того, был утвержден регламент комиссии и план ее работы на предстоящий период.