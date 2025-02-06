Суд вынес приговор 84-летнему мужчине, пытавшемуся убить своего 23-летнего сына

Состоялся заключительный судебный процесс по уголовному делу Саркара Дураханова, обвиняемого в покушении на убийство сына в Гусаре.

Как сообщает АПА, решение было оглашено сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбетова.

Суд решил, что Саркар Дураханов совершил преступное деяние в состоянии аффекта, и он привлечен к принудительному лечению.

Отметим, что инцидент произошел 30 июля прошлого года. В районную прокуратуру поступила информация о том, что житель села Хиль Гусарского района Исрафил Дураханов (2001 г.р.) получил ранения. В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Саркар Дураханов (1941 г.р.) в ходе личной ссоры открыл огонь из оружия и попытался умышленно убить своего сына Исрафила Дураханова.

Исрафил Дураханов был госпитализирован.

По факту в прокуратуре Гусарского района было возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 УК (Покушение на умышленное убийство), Саркар Дураханов был задержан в качестве подозреваемого.

Сообщается, что во время совершения инцидента он находился в бессознательном состоянии.

С.Дураханову были предъявлены обвинения по статьям 29.120.2.9 УК (Покушение на убийство человека, находящегося в явно беспомощном состоянии для виновного), 228.1 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств).