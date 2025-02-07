В Баку задержан вор, промышлявший кражами из электромобилей

В полицию в поселке Шувелян Хазарского района поступило сообщение о краже 1500 манатов из электромобиля марки «Volkswagen».

В результате оперативных мероприятий сотрудников Хазарского районного управления полиции был задержан 36-летний Махир Мамедов, подозреваемый в совершении преступления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования было установлено, что задержанный совершал кражи из электромобилей и в других районах столицы - выяснилось, что таким образом он ограбил 11 транспортных средств.

По факту проводится расследование.