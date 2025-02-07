На нефтепроводе «Нефтяные камни» — Дюбенди произошла утечка
На нефтепроводе "Нефтяные камни" - Чилов - Шах сачы - Дюбенди ПО "Азнефть" была обнаружена утечка.
Об этом Report сообщили в производственном объединении.
Отметим, что в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация об утечке на трубопроводе, по которому нефть транспортируется с территории Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Нефтяные камни" и месторождения "Гюнашли" на берег.
"Указанный нефтепровод осуществляет транспортировку нефти и конденсата с "Нефтяных камней" в направлении Дюбенди. Несмотря на трудности, обусловленные ветреной погодой, предпринимаются соответствующие шаги для устранения возникшей ситуации", - подчеркнули в "Азнефти".
В учреждении добавили, что в целях обеспечения безопасности персонала, который будет проводить ремонтно-восстановительные работы, ожидается стабилизация погодных условий.
"При возникновении безопасных условиях для проведения операции ремонтно-восстановительные работы будут завершены", - заключили в объединении.