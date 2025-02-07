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На нефтепроводе «Нефтяные камни» — Дюбенди произошла утечка

First News Media21:20 - Сегодня
На нефтепроводе «Нефтяные камни» — Дюбенди произошла утечка

На нефтепроводе "Нефтяные камни" - Чилов - Шах сачы - Дюбенди ПО "Азнефть" была обнаружена утечка.

Об этом Report сообщили в производственном объединении.

Отметим, что в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация об утечке на трубопроводе, по которому нефть транспортируется с территории Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Нефтяные камни" и месторождения "Гюнашли" на берег.

"Указанный нефтепровод осуществляет транспортировку нефти и конденсата с "Нефтяных камней" в направлении Дюбенди. Несмотря на трудности, обусловленные ветреной погодой, предпринимаются соответствующие шаги для устранения возникшей ситуации", - подчеркнули в "Азнефти".

В учреждении добавили, что в целях обеспечения безопасности персонала, который будет проводить ремонтно-восстановительные работы, ожидается стабилизация погодных условий.

"При возникновении безопасных условиях для проведения операции ремонтно-восстановительные работы будут завершены", - заключили в объединении.

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