Продолжилось судебное разбирательство против лиц армянского происхождения, обвиняемых в тяжких преступлениях - ФОТО

В Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давид Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.

Как сообщает Report, обвиняемые были обеспечены переводчиками, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании приняли участие часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, а также руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства.

Судебный процесс продолжился оглашением резолютивной части обвинительного акта прокурорами, поддерживающими государственное обвинение.

Гособвинители огласили эпизоды преступных деяний, связанных с оккупацией суверенных территорий Азербайджанской Республики в результате агрессивной войны, проводимой преступным сообществом, созданным под руководством и при прямом и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраковича, Саркисяна Сержа Азатовича, Манукяна Вазгена Микаеловича, Саркисяна Вазгена Завеновича, Бабаяна Самвела Андраниковича, Баласаняна Виталия Микаеловича, Балаяна Зория Гайковича, Оганяна Сейрана Мушеговича, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других, под руководством, указаниями и инструкциями, при материальной, технической поддержке и личным составом, централизованным управлением, непосредственным участием и строгим контролем Армении, ее структурных подразделений и высокопоставленных должностных лиц, а также вооруженных сил Армении и незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана в нарушение норм внутреннего и международного права.

Государственный обвинитель Тарана Мамедова объявила согласно обвинительному акту, что в результате агрессивной войны, проведенной вооруженными силами Армении и незаконными вооруженными формированиями, были оккупированы и долгие годы удерживались под оккупацией суверенные территории Азербайджана: 12 городов, 18 поселков, 895 сел, всего 925 населенных пунктов, в результате чего был нанесен материальный ущерб на сумму более 19 миллиардов манатов по 37 168 объектам частной и государственной собственности.

Государственный обвинитель Фуад Мусаев заявил, что в результате оккупации города Ханкенди и его поселка Кяркиджахан 2 944 мирных жителя были изгнаны, а общий материальный ущерб по 4 579 объектам имущества, находившимся в частной собственности этих лиц и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 636 миллионов манатов.

В результате оккупации села Кярки Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики (ныне село Кярки Садаракского района) 461 мирный житель был изгнан, а материальный ущерб по 54 объектам имущества, находившимся в частной и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 7 миллионов манатов.

В результате оккупации семи сел Газахского района - Баганис-Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли, Бархударлы, Софулу, Гызылгаджилы, Юхары Эскипара были изгнаны 3 159 мирных жителей, а материальный ущерб по 896 объектам частной и государственной собственности составил более 137 миллионов манатов.

В результате оккупации Ходжалинского района, состоящего из 50 сел, включая город Ходжалы и поселок Аскеран, материальный ущерб по 1 067 объектам имущества, находившимся в частной собственности 7 161 мирного жителя и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 103 миллионов манатов.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев заявил, что в результате оккупации Шушинского района, состоящего из города Шуша, поселка Туршсу и 37 сел, 16 299 мирных жителей были изгнаны, а материальный ущерб по 2 769 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 391 миллиона манатов.

В результате оккупации Ходжавендского района, состоящего из города Ходжавенд, 2 поселков (Гырмызы Базар и Гадрут) и 80 сел, 7 451 азербайджанский житель был насильственно изгнан из своих домов, а общий материальный ущерб по 2 607 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 340 миллионов манатов.

В результате оккупации Лачынского района, состоящего из города Лачын, поселка Гайгы и 124 сел, 57 047 жителей были насильственно изгнаны из своих домов, общий материальный ущерб по 15 459 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 2,7 миллиарда манатов.

В результате оккупации Кяльбаджарского района, состоящего из города Кяльбаджар, поселка Истису и 147 сел, 48 847 мирных жителей были изгнаны, общий материальный ущерб по 17 489 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 2,2 миллиарда манатов.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли заявил, что в результате оккупации ряда сел и населенных пунктов Тертерского района 899 мирных жителей были изгнаны, материальный ущерб по 1 127 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 155 миллионов манатов.

В результате оккупации большей части Агдамского района 100 574 мирных жителя были изгнаны, материальный ущерб по 31 736 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 3,7 миллиарда манатов.

В результате оккупации большей части Физулинского района 83544 мирных жителя были изгнаны, материальный ущерб по 22635 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 3,4 миллиарда манатов.

В результате оккупации Джебраильского района, в том числе города Джебраил, поселков Халафли, Худаферин, Гумлаг, Махмудлу и 92 сел, были изгнаны 52 141 мирных жителей, а общий материальный ущерб по 15 206 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 2,1 миллиарда манатов.

Начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов отметил, что в результате оккупации Зангиланского района, состоящего из города Зангилан, 5 поселков и 79 сел, были изгнаны 32 775 мирных жителей, а материальный ущерб по 9 679 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 1,3 миллиарда манатов.

В результате оккупации Губадлинского района, состоящего из города Губадлы и 93 сел, были изгнаны 29 539 мирных жителей, а общий материальный ущерб по 10 159 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 1,8 миллиарда манатов.

Кроме того, в обвинительном акте было отмечено, что в результате агрессивной войны не менее 697 памятников истории и культуры, относящихся к культурному достоянию Азербайджанской Республики, были превращены в объекты нападения, использовались для поддержки военных операций, умышленно сжигались в больших масштабах, обстреливались из артиллерийских установок и частично или полностью разрушались другими физическими методами, а также совершались акты кражи, грабежа и вандализма, что причинило Азербайджанской Республике и азербайджанскому народу материальный ущерб на сумму более 906 миллионов манатов.

В то же время, с учетом средств, потраченных на социальное обеспечение и материально-бытовые условия мирных жителей, перемещенных в результате оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики, общий материальный ущерб, нанесенный Азербайджанскому государству, составил более 8,8 миллиардов манатов.

Затем государственный обвинитель Вюсал Абдуллаев начал оглашать факты геноцида, совершенного против азербайджанского народа в ходе агрессивной войны, а также факты полного или частичного уничтожения населения без признаков геноцида.

Было отмечено, что на территории Ходжалинского района были совершены вооруженные нападения на азербайджанское население с целью их уничтожения как группы по национально-этническому признаку, причинения тяжкого вреда их здоровью и серьезного ущерба умственным способностям. Был совершен геноцид в Ходжалы, в результате которого путем скальпирования, отрезания ушей, носов, половых органов, выкалывания глаз, сожжения заживо, обезглавливания на могилах обезвреженных лиц армянского происхождения в качестве жертвоприношения, с применением бесчеловечных пыток были преднамеренно убиты в общей сложности 613 азербайджанцев, в том числе женщины, старики и дети.

Судебный процесс продолжится 11 февраля.

Напомним, что в отношении 15 человек - Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири - выдвинуты обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджана.