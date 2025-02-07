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В результате оккупации Агдамского района были изгнаны 100572 мирных жителя

First News Media23:12 - 07 / 02 / 2025
В результате оккупации Агдамского района были изгнаны 100572 мирных жителя

В результате оккупации Агдамского района были изгнаны 100572 мирных жителя, причинен ущерб по 31736 единицам имущества, находившегося в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, на сумму свыше 3,7 млрд манатов.

Об этом сказал помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли в ходе сегодняшнего судебного заседания по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, и других многочисленных преступлений.

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