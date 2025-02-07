В результате агрессорской войны Армении культурному наследию Азербайджана был нанесен материальный ущерб на сумму более 906 млн манатов

По меньшей мере 697 памятников истории и культуры, с возможной оценкой причиненного ущерба культурному богатству Азербайджанской Республики в результате агрессорской войны, были превращены в объект нападения, использовались для поддержки военных действий, были умышленно сожжены в крупных масштабах, обстреляны из артиллерийских установок и частично или полностью уничтожены другими физическими методами, а также путем совершения актов кражи, грабежа, вандализма, тем самым Азербайджанской Республике и азербайджанскому народу был нанесен материальный ущерб на сумму более 906 млн манатов.

Об этом говорится в обвинительном акте, озвученном в ходе сегодняшнего судебного заседания по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, и других многочисленных преступлений.