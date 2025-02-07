Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь, состоящая из электрооборудования - ФОТО

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь.

Груз, состоящий из электрооборудования, отправлен в пятницу из Сумгайытского технологического парка.

Как известно, на эти цели в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года выделены средства в размере одного миллиона долларов в манатном эквиваленте.

Заведующий отделом Министерства энергетики Алескер Гасанов сказал журналистам, что первоначальная партия гуманитарной помощи, отправленная в рамках этих средств, включает электрические кабели, провода и трансформаторы. Согласно поступившему от украинской стороны обращению, указанная поставка предусмотрена для восстановления стабильного электроснабжения пострадавших от войны территоирий.

Напомним, что общая сумма помощи, предоставленной азербайджанской стороной Украине в восстановительных и гуманитарных целях в связи со сложившейся ситуацией, превысила 40 миллионов долларов. До 2025 года в Украину отправлено около 120 трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций, около 70 генераторов, а также более 3,3 млн метров кабелей и проводов.

Источник: АЗЕРТАДЖ