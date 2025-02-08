Обсуждены вопросы сотрудничества с Международной тюркской академией - ФОТО

В рамках визита в Астану 7 февраля министр культуры Адиль Керимли посетил штаб-квартиру Международной тюркской академии (МТА) и встретился с президентом организации академиком Шахином Мустафаевым.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, сначала гости ознакомились с условиями, созданными в здании академии, а также с музеем. Во встрече принимали участие генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, находящийся с визитом в Астане в связи со II заседанием Совета Фонда тюркской культуры и наследия, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Гульбара Абдыкалыкова и делегации из других тюркских республик.

В ходе беседы Шахин Мустафаев рассказал об основных направлениях деятельности и текущих проектах Академии.

Адиль Керимли высоко оценил важные проекты МTA, которые служат развитию тюркского мира, в том числе исследования, связанные с тюркской культурой, наследием и историей. Был отмечен вклад Международной тюркской академии в организацию панельного заседания на тему «Общие корни и историко-культурное наследие тюркского мира» на I Форуме культуры тюркского мира, состоявшемся 13 октября 2023 года в Шуше и посвященном 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Министр пригласил МTA и другие организации тюркского сотрудничества принять активное участие в организации II Форума культуры тюркского мира, который планируется провести в этом году в Узбекистане.

На встрече были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества.