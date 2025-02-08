Абшеронскому национальному парку планируется присвоить статус особо охраняемой природной территории с морской акваторией

Абшеронский национальный парк - самый маленький национальный парк в Азербайджане.

Он охватывает территорию в 783 га, а также береговую линию. В перспективе планируется охрана не только сухопутной части Абшерона, но и Каспийской акватории. Потому что в нашей стране есть прибрежные охраняемые территории, но нет охраняемых территорий с морской акваторией. Планируется присвоить Абшеронскому национальному парку статус особо охраняемой природной территории с морской акваторией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам заявила официальный представитель службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Бабаева.

По словам A.Бабаевой, при упоминании об Абшеронском национальном парке человеку не должны приходить в голову только фламинго, каспийский тюлень, редкие и исчезающие водно-болотные птицы. Это ареал распространения Бакинского астрагала и Бакинского жузгуна - растений, характерных для Абшеронского полуострова. Это виды, находящиеся в критическом диапазоне. Они присущи только нашей стране и встречаются на Абшеронском полуострове. Когда-то их было много, однако на эти виды повлияли как антропогенные, так и климатические факторы, в связи с чем они уже находятся под угрозой исчезновения. Если они исчезнут, то будут стерты с лица земли. Поэтому здесь большое внимание уделяется сохранению этих видов.