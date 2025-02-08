В Азербайджане увеличилось число потребителей мяса

В последнее время в стране наблюдается сокращение численности крупного и мелкого рогатого скота.

В беседе с modern.az эксперты в сфере сельского хозяйства заявили, что основной причиной этого является высокое потребление мяса.

"Животных забивают на мясо, не дождавшись набора веса. Люди отдают большое предпочтение употреблению в пищу ягнятины, что не позволяет увеличивать поголовье животных. Из-за роста населения на протяжении многих лет и увеличения спроса на мясо, количество животных не растет. Несмотря на проведение просветительских мероприятий по этому поводу, к сожалению, положительных результатов не наблюдается", - заявили они.

По данным Государственного комитета статистики, на 1 января 2025 года в стране насчитывалось 6 850 200 голов овец и коз, 2 459 700 голов крупного рогатого скота, в том числе 1 223 100 коров и буйволов.

На 1 января 2025 года поголовье свиней составило 3 103 головы.

Согласно официальной статистике, количество мелкого и крупного рогатого скота в стране уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Так, это сокращение наблюдается как в количестве коров и буйволов (в прошлом году было 1 235 100 голов), так и овец и коз (в прошлом году было 7 060 600 голов).

Сокращение также произошло в количестве свиней (в прошлом году было 4 828 голов).

Отметим, что в последнее время в Азербайджане продолжается рост цен на мясо. В настоящее время говядина продается по цене 15-16 манатов, а цена на баранину колеблется между 20-24 манатами.