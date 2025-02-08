Фонд Гейдара Алиева удостоен престижной международной премии

Фонд Гейдара Алиева, известный своими крупномасштабными проектами в области образования и социальной защиты, стал обладателем 4-й премии Hamdan-ISESCO, учрежденной совместно ISESCO и Фондом Хамдана Бен Рашида Аль Мактума.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, награда вручается за вклад в развитие учебных заведений и инициативы по поддержке образовательной среды в странах исламского мира.

В этом году за первенство боролись девять образовательных инициатив из семи стран.

Фонд Гейдара Алиева, осуществляющий строительство и восстановление школ не только в исламских государствах, но и за пределами мусульманского мира, удостоен награды за «Проект в области образования и социальной защиты».