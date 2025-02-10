С этой даты в Азербайджане начнется выплата пенсий с надбавками

11 февраля Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана начнет выплату пенсий за февраль.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в этот день будут выплачены пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району. Пенсии по другим регионам нашей республики, а также лицам, имеющим право на получение пенсии на льготных условиях, также будут выплачены по графику в этом месяце.

Отметим, что с начала года все виды пенсий, назначенные до 1 января 2025 года, были проиндексированы и повышены на 8,1% и с 1 февраля минимальная пенсия увеличена с 280 до 320 манатов.

Пенсии за февраль также будут выплачиваться вместе с указанным повышением. Также январское повышение по индексации будет добавлено к февральской пенсии.