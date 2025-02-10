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Интригующий тизер евровидийного клипа группы Mamagama - ВИДЕО

First News Media15:23 - Сегодня
Интригующий тизер евровидийного клипа группы Mamagama - ВИДЕО

4 февраля стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», который пройдет в мае в швейцарском городе Базель, Азербайджан будет представлять группа Mamagama - артисты готовятся к выступлению, которое обещает быть ярким и запоминающимся.

Музыкальный стиль группы Mamagama представляет собой смесь рока, поп и традиционной азербайджанской музыки, а песня, с которой коллектив появится на конкурсной сцене, будет презентована в самое ближайшее время.

Рассказывая об азербайджанской евровидийной песне, фронтмен Mamagama Асаф ранее отметил следующее: «Наша песня, которая будет представлена совсем скоро, полностью отражает душу Азербайджана. Мы невероятно взволнованы и верим, что наше выступление оставит незабываемое впечатление».

Клип на конкурсную песню уже снят – в сети презентован интригующий тизер, просмотреть который можно ниже.


Сегодня, 10 февраля, группа Mamagama и глава азербайджанской делегации на «Евровидении» Нурлана Джафарова стали гостями утреннего эфира на телеканале ITV, в ходе которого заявили, что премьера песни и клипа произойдет в промежутке между 20 и 25 февраля – в данный момент ведется монтаж видео.

Участники Mamagama не стали раскрывать зрителям тему своей конкурсной песни, подчеркнув, что горды представлять Азербайджан на международном конкурсе и рады, что выступят в Базеле именно со своей авторской песней.

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