​​​​​​​Хорошие новости для тех, кто получает страхование с помощью Birbank

Birbank, первый цифровой банк страны, продолжает предлагать инновационные решения, разработанные с учетом потребностей и предпочтений своих клиентов. Обновленный продукт «Обязательное автострахование» теперь предоставляет пользователям Birbank еще больше преимуществ. Независимо от того, приобрели ли вы новый автомобиль, или вам нужно продлить автостраховку, больше нет необходимости беспокоиться о штрафах, поиске посредников или стрессах в последний момент. Теперь вы можете оформить обязательное страхование быстро и легко всего за несколько кликов.

Раздел личного кабинета в мобильном приложении Birbank был усовершенствован и теперь включает новые функции, такие как выбор даты начала и окончания действия полиса. Эти изменения делают процесс получения обязательного автострахования еще проще. Достаточно перейти в раздел «Заказать банковские продукты», выбрать «Оформить страхование» и нажать на опцию «Обязательное автострахование». Всего за 3-4 минуты вы сможете завершить процесс и воспользоваться преимуществами цифрового мира.

Подробнее: https://birbank.az/products/insurance/compulsory/auto

Birbank также предлагает продукт «Страхование путешествий», который гарантирует безопасное и комфортное путешествие. С этим продуктом вы сможете открывать мир с полной уверенностью. Чтобы оформить страхование путешествий, откройте приложение Birbank, перейдите в раздел «Заказать банковские продукты», выберите «Оформить страхование» и нажмите на опцию «Страхование путешествий». Всего за несколько шагов вы можете обеспечить себе и своим близким неограниченные и безопасные путешествия.

Подробнее: https://birbank.az/products/insurance/travel

Birbank, лидер цифровых банковских решений, обслуживает более 3-х миллионов активных пользователей через свое мобильное приложение, а также имеет 118 филиалов и 54 отделения, что делает его крупнейшей филиальной сетью в Азербайджане.

До 2025 года банк работал под названием Kapital Bank, ведущего финансового учреждения страны и части Pasha Holding. В настоящее время Kapital Bank продолжает свою деятельность в качестве финансового института. Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка посетите https://birbank.az/, страницы банка в различных социальных сетях или обратитесь в Справочный центр по номеру 196.

На правах рекламы