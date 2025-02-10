Изменен Совет директоров Фонда образовательных студенческих кредитов

Соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Бахруз Азимов назначен председателем Совета директоров Фонда образовательных студенческих кредитов. Б. Азимов, ранее занимавший должность заместителя председателя Фонда, получил степень бакалавра по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и степень магистра по специальности «Организация и управление бизнесом» в Азербайджанском техническом университете.

Другим распоряжением Эмина Амруллаева Руфат Таги Заде назначен заместителем председателя Совета директоров Фонда образовательных студенческих кредитов.

Он окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «Государственное регулирование экономики» и Академию государственного управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». Р. Таги Заде ранее работал заместителем начальника отдела политики профессионального образования в Министерстве науки и образования.