МВД проводит расследование в связи видеокадрами жесткого обращения с ребенком в столичном детсаду - ВИДЕО

В социальных сетях распространилось видео о жестоком обращении воспитателя с ребенком в детском саду в Баку.

Как сообщила АПА сотрудник пресс-службы МВД лейтенант полиции Луму Исрафилли, в связи с видео полицией проводится расследование.

О результатах будет сообщено дополнительно.

Отметим, что частный детский сад, где произошел инцидент, расположен на территории Низаминского района столицы.