МВД проводит расследование в связи видеокадрами жесткого обращения с ребенком в столичном детсаду - ВИДЕО
В социальных сетях распространилось видео о жестоком обращении воспитателя с ребенком в детском саду в Баку.
Как сообщила АПА сотрудник пресс-службы МВД лейтенант полиции Луму Исрафилли, в связи с видео полицией проводится расследование.
О результатах будет сообщено дополнительно.
Отметим, что частный детский сад, где произошел инцидент, расположен на территории Низаминского района столицы.
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