В Грузии начала функционировать воскресная школа для азербайджанских детей - ФОТО

В рамках проектов Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой в селе Гарабулаг Дманисского района Грузии начала функционировать воскресная школа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в школе, открытой при организационной поддержке Учебного центра Дманиси, созданы необходимые условия для углубленного изучения родного и грузинского языков азербайджанскими детьми различных возрастных групп.

Руководитель центра Кямран Хыдыров сказал, что к курсам привлечены квалифицированные преподаватели, которые проявляют большой интерес к тому, чтобы дети в совершенстве изучали азербайджанский язык. «Открытие в нашем районе воскресной школы является еще одним успешным проектом, реализованным Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджанской Республики. Основная цель воскресных школ, предназначенных для детей из числа проживающих здесь азербайджанских семей, - научить новое поколение тонкостям родного языка, познакомить его с нашей историей и культурой. В настоящее время для детей и подростков организованы курсы азербайджанского языка в районных селах Хамамлы и Гарабулаг, и мы считаем важным преподавание на курсах также грузинского языка, так как оба села расположены в горной местности и их жители в основном общаются на азербайджанском языке. С другой стороны, чтобы наши ученики в совершенстве изучали грузинский язык, мы привлекли на курсы грузинского преподавателя», - сказал К.Хыдыров.

Учитель азербайджанского языка Этигам Исмаилов сказал: «Говорить на родном языке - главное условие для существования идеологии азербайджанства. Поступившие на курсы дети приобретают знания по грамматике азербайджанского языка на основе учебников «Алфавит» и «Родное слово», используемых в азербайджанских школах, узнают о писателях азербайджанской литературы и написанных для детей рассказах и стихах».

Преподаватель грузинского языка в воскресной школе Майя Хмаладзе отметила, что в последние годы эти курсы сыграли особую роль в значительном увеличении числа азербайджанских студентов, поступающих в вузы Грузии методом единого тестирования. Эти курсы также сыграют исключительную роль в развитии дружественных отношений между двумя народами и интеграции азербайджанцев в грузинское общество.