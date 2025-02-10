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На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта

First News Media08:51 - Сегодня
На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как говорится в сообщении центра, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

6. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

15. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

16. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорог, в направлении центра.

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