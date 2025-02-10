Воркшоп «Истории с улиц»: Искусство во имя защиты бездомных животных - ФОТО

8 февраля в Ambassadors Cultural Club при организации Arts Council Azerbaijan состоялся воркшоп «Истории с улиц», посвященный проблеме бездомных животных. Автор идеи - Сурая Маммедли.

Цель мероприятия — привлечь внимание к жизни уличных собак и кошек через искусство, подчеркнуть их уязвимость и показать, что каждый из нас может внести свой вклад в защиту бездомных животных.

Воркшоп «Истории с улиц» – это мероприятие, направленное на повышение осведомленности общества о проблемах бездомных животных.

Участники воркшопа исследовали эту важную тему, отражая в своих работах истории бездомных животных, их борьбу за выживание, а также возможные пути решения проблемы.

В воркшопе приняли участие художники Нигяр Алиева, Эльшан Рзазаде, Лейла Агазаде, Ляман Гаджиева, Оксана Казымова, Ульвия Хейрулла-заде, Руслан Рустамов, Гусейн Кянгярли, Банучичяк Ахмедзаде, Севиндж Гянджалиева, Лейли Мусеибова, Рашада Алиева, Марьям Киблаева, Наиля Асланова, Вюсаля Шарифова, Наргиз Гулиева.

Воркшоп прошел интересно и вдохновляюще. Художники активно обсуждали тему, делились своими мыслями, обменивались личными историями и находили новые художественные способы выразить свое отношение к проблеме. Общение участников придало встрече особую атмосферу — творческую, эмоциональную и наполненную глубокими размышлениями.

Каждый из участников внес свой вклад в освещение проблемы через искусство, показав, что творчество способно не только вдохновлять, но и менять отношение общества к важным социальным вопросам.

Arts Council Azerbaijan продолжает поддерживать инициативы, направленные на развитие социальной ответственности через искусство.

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