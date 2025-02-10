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Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:30 - Сегодня
Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, предусматривающим наказание за пытки, наемничество, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма и другие преступления, продолжается судебное разбирательство.

Как сообщает Report, 10 февраля в Бакинском военном суде, расположенном в судебном комплексе Баку, состоялось открытое судебное заседание под председательством судьи Зейнала Агаева и при участии судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова).

Обвиняемый обеспечен переводчиком для выражения своей позиции на родном для него русском языке, а также адвокатами для защиты.

11:42

Началось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, обвиняемого в терроризме, финансировании терроризма и других статьях.

Как сообщает Report, судебный процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

В настоящее время Рубену Варданяну повторно разъясняются его права, он обеспечен переводчиком и адвокатом.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлены обвинения в совершении деяний, предусмотренных статьей 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Кроме того, он обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьей 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьям данного кодекса.

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