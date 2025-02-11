Азербайджанские военные успешно представляют страну на многонациональных учениях - ВИДЕО

Группа военнослужащих Военно-морских сил Азербайджана успешно участвуют в проходящих в Пакистане многонациональных учениях AMAN 25.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны АР.

Представляющие Азербайджан группы подводной атаки и подводной защиты продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении в соответствии с планом учений действий, связанных с проведением антитеррористических операций в населенных пунктах, захватом судов в открытом море, обезвреживанием неразорвавшихся снарядов и самодельных взрывных устройств в различных местах.

На учениях AMAN 25, проходящих под лозунгом «Вместе во имя мира», азербайджанский морской спецназ успешно выполнил все поставленные перед ним задачи.