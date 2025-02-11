В колбасе от местного производителя нашли свинину, не указанную на этикетке - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) в ходе мониторинга, проводимого с целью контроля за потребительским рынком, выявило в составе колбасной продукции ДНК свинины, не указанной в информации на этикетке.

Об этом говорится в сообщении АПБА.

Согласно информации, во время внеплановой проверки на предприятии по производству колбасной продукции Elite Food Company были взяты образцы сосисок Ocaq и вареной колбасы "Докторская" марки Best Beef.

Лабораторные исследования подтвердили наличие ДНК свинины в этих продуктах.

По факту составлен протокол, предприниматель привлечен к административной ответственности. В то же время принято решение о приостановке производства и продажи данной продукции.