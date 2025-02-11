В Загатале найдены останки индийского туриста, пропавшего три года назад

9 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Загатальского отдела полиции, в лесном массиве «Шамиловка» рядом с селом Джар Загатальского района были найдены останки пропавшего 12 мая 2022 года на территории Загатальского района гражданина Индии Кондавети Маниганты (28.08.1993 г.р.), а также его личные вещи, включая ручную кладь, банковские карты, мобильный телефон и другие предметы.

Как сообщает 1news.az, останки и найденные вещи были переданы в прокуратуру Загатальского района для проведения необходимых экспертиз. В настоящее время прокуратура Загатальского района ведет расследование по данному делу.